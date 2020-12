Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ognuno di noi, visto il periodo, si è trovato costretto ad effettuare molti acquisti on line. A questo proposito vogliamo mettere in guardia i nostri lettori. È necessario prestare attenzione al messaggio relativo alla spedizione di un pacco che stanno ricevendo in molti riguardante proprio le spedizioni dei prodotti acquistati on line.

Mittente e testo del messaggio

Il mittente del messaggio è un numero, 6816, il testo è ben scritto e molto dettagliato. Addirittura si fa riferimento al nome proprio. Infatti, il testo del messaggio ricevuto recita così: “Promemoria: Emanuela. Al tuo pacco IT manca ancora la spedizione” seguito da un link. Come è evidente il testo utilizza il vero nome proprio di colui che riceve il messaggio. Immaginiamo di essere presi dalla smania di ricevere qualcosa che abbiamo acquistato on line, un oggetto di cui abbiamo necessità impellente o che desideriamo da tanto, oppure di non vedere l’ora che un nostro caro ritiri un pacco regalo che gli abbiamo spedito. Questi stati d’animo possono facilmente renderci vittime della truffa e, colti dall’ansia o dalla paura di aver omesso qualche dato, clicchiamo sul link.

Cosa succede se apriamo il link

Una volta cliccato sul link, verranno richiesti i dati della carta di credito per terminare correttamente la procedura. È garantito l’addebito sulla carta di 1 solo euro per sbloccare la spedizione. Facile comprendere come in realtà è un tentativo di clonazione della carta di credito.

Purtroppo, appare evidente, che i truffatori stanno diventando sempre più scaltri ed i tentativi di inganno diventano ogni giorno più raffinati. La caratteristica che li accomuna tutti è il fare leva su una debolezza, su un elemento in grado di colpire tutti: la curiosità. In questo caso può prevalere la voglia di scoprire cosa si trova dentro al pacco anche se non ci ricordiamo di averlo mai acquistato.

Il consiglio

Raccomandiamo dunque di prestare la massima attenzione ai messaggi ricevuti da numeri non salvati in rubrica personale o da generici “info”. Suggeriamo di condividere questa informazione affinché più persone possibili, messe a conoscenza della truffa, evitino di cadere nella trappola. Abbiamo cercato di fornire informazioni utili cosicché si presti attenzione al messaggio relativo alla spedizione di un pacco che stanno ricevendo in molti.