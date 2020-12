Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



L’inverno è alle porte e fuori casa l’aria si fa sempre più fredda e frizzantina. Cosa c’è di meglio del passare una serata in famiglia cucinando e mangiando piatti caldi e gustosi? Oggi, gli Esperti di cucina di ProiezionidiBorsa propongono 2 gustose e avvolgenti zuppe invernali per calde cene in famiglia! Vediamo come prepararle.

Funghi e fagioli

Per 4 porzioni serviranno:

500 g di funghi porcini;

200 g di fagioli in scatola;

spicchio d’aglio;

1 carota;

1 gambo di sedano;

pane q.b.;

brodo vegetale q.b.;

olio extravergine d’oliva q.b.

Pulire i funghi sfregandoli con un panno imbevuto d’acqua. Quindi tagliare i funghi a pezzettini. Tritare finemente la carota e il sedano e mettere a soffriggere in una padella con un filo d’olio. Aggiungere anche l’aglio. Versarvi i funghi tagliati e far rosolare. Quindi abbassare il fuoco, coprire i funghi con del brodo vegetale e coprire con un coperchio. Attenzione a non far consumare tutto il brodo! A fine cottura aggiungere i fagioli scolati. Servire con dei crostini di pane passati in forno.

Spinaci e fontina

Per una zuppa da 4 persone serviranno;

250 g di spinaci;

250 g di fontina;

1 cipolla;

1 litro di brodo (preferibilmente di carne);

pane integrale q.b.;

Parmigiano reggiano q.b.;

burro q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Pulire e lavare gli spinaci, quindi asciugarli. Tagliare finemente la cipolla e far rosolare in padella con una noce di burro. Aggiungere gli spinaci e far cuocere a fuoco alto. Aggiungere sale e pepe e spegnere il fuoco. Quindi prendere una seconda padella con una noce di burro e passarvi circa 8 fette di pane integrale. Prendere una pirofila e mettere sul fondo 4 fette di pane indorate nel burro. Usare la metà degli spinaci per ricoprire queste fette. Tagliare la fontina a fettine sottili e porne metà sopra agli spinaci. Quindi formare un altro strato allo stesso modo. Bagnare il tutto con il brodo di carne. Coprire con del parmigiano reggiano grattugiato e far cuocere in forno a 150° C per circa 15 minuti.

Ed ecco pronte 2 gustose e avvolgenti zuppe invernali per calde cene in famiglia!