Sempre più spettatori amano guardare i prodotti usciti direttamente in streaming piuttosto che andare al cinema. Molte case di produzione hanno approfittato di questa tendenza e stanno facendo uscire decine di film e serie di questo tipo. Netflix e Amazon Prime sono diventate vere e proprie case di produzione e sinora sono state in grado di dare al pubblico prodotti di qualità e intrattenimento.

Negli ultimi mesi sono usciti alcuni film davvero interessanti, in particolare per quanto riguarda i film adatti a tutta la famiglia. Oggi parleremo di un film che in molti non vedono l’ora di vedere. Infatti, esce oggi in streaming questo film attesissimo che farà emozionare e ridere milioni di telespettatori.

Una commedia per tutta la famiglia

Praticamente chiunque a apprezzato film come “Quasi amici” o “Fatherhood“, che hanno sapientemente fatto divertire e commuovere con dei messaggi profondi ed importanti. Oggi vogliamo parlare di un film che sta per uscire e che ha tutti gli elementi per avere un ampio successo.

Il film di cui parleremo oggi è una produzione Amazon, che la piattaforma renderà disponibile a partire da oggi 22 ottobre per tutti gli abbonati. Si tratta del film “Anni da cane”, un film del genere Young adult diretto da Fabio Mollo e scritta da Alessandro Bosi e Mary Stella Brugiati.

La giovane protagonista è Stella, una sedicenne impacciata e cinica che in seguito a un incidente automobilistico inizia a credere che i suoi anni valgano sette volte, come quelli dei cani. Di conseguenza è convinta di essere più vecchia dei suoi 16 anni e crede di essere prossima alla fine.

Stella decide di stilare una cinica lista delle cose da fare prima di morire, dei desideri da realizzare.

Questa trama particolare ci preannuncia che il film sarà interessante da vedere. Dal trailer emerge come il linguaggio dei personaggi sia molto giovane e contemporaneo e l’ironia sia la cifra stilistica che accompagna il film. L’uscita di Anni da cane è stata preannunciata da un battage pubblicitario notevole da parte di Amazon, che ha aspettative alte su questo prodotti in Italia e all’estero.

Quando scegliamo un film da guardare in famiglia, specialmente coi più piccoli, è importante essere certi che non ci siano scene di violenza che possano essere inadatte. Grazie a questo utilissimo sito possiamo verificare se il film che vogliamo vedere è adatto oppure no.