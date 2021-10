Chi ama gli affari e il vintage deve conoscere assolutamente questi mercatini in cui trovare oggetti pregiati a basso prezzo

Negli ultimi mesi sono diventare di moda le app di compravendita di oggetti usati. La gente sente il bisogno di disfarsi degli oggetti vecchi e ama sempre di più il vintage. App come Vinted e Depop sono utilissime, perché mettono in contatto la domanda e l’offerta e ci permettono di svuotare l’armadio o di trovare abiti e accessori di valore a basso prezzo.

Ma se amiamo il vintage e l’antiquariato, dobbiamo sapere che il nostro Paese ospita alcuni tra i mercatini più grandi e particolari del Mondo. Si tratta di mercatini che hanno un’interessante storia e che ogni settimana aprono le porte a chi ama gli oggetti usati. Oggi vedremo perché chi ama il vintage deve conoscere assolutamente questi mercatini in cui trovare oggetti pregiati a basso prezzo.

Ogni settimana nuovi prodotti solo per gli intenditori

Il primo mercatino di cui parliamo è il celeberrimo Porta Portese di Roma. Questo celebre mercato è un luogo pittoresco in cui è possibile trovare oggetti da tutto il Mondo, da marchi di alta moda a prodotti etnici, da libri usati a mobili di design.

La particolarità di Porta Portese è proprio il fatto che ospita oggetti disparati, prodotti molti economici accanto a prodotti pregiati e di lusso. Il mercato è aperto tutte le domeniche dalle 6.00 alle 15.00. Se vogliamo fare affari e avere prezzi più convenienti è consigliabile andare negli orari di apertura e chiusura.

L’altro mercatino dell’usato imprescindibile per gli amanti del genere è il Balon di Torino. Questo mercato sorge nel quartiere multietnico di Porta Palazzo ogni sabato, dalle prime luci del mattino sino al primo pomeriggio. Al Balon si possono trovare centinaia di espositori, che vendono da abiti vintage a oggetti provenienti da tutto il Mondo, quadri quotati e mobili antichi. C’è chi dice che sia uno dei mercatini più grandi d’Europa e in effetti appare davvero sterminato. Inoltre, c’è veramente di tutto quello che uno possa desiderare, per tutti i gusti e tutte le tasche.

In entrambi i mercatini è possibile contrattare sul prezzo e ottenere spesso prezzi ribassati oppure offerte interessanti. Molto spesso i venditori sono disponibili e non è raro che si diventi amici.

Dunque, chi ama gli affari e il vintage deve conoscere assolutamente questi mercatini in cui trovare oggetti pregiati a basso prezzo, sicuramente troveremo pezzi di valore che ci stanno aspettando.

Vuoi fare affari ai mercatini dell’usato? Ecco cosa acquistare per evitare fregature.