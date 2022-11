La dea bendata sta per coprire d’oro 2 segni mentre saranno guai in amore per altri più sfortunati

È stato un anno caratterizzato dalle eclissi per il segno dello Scorpione. Avere le eclissi nel proprio segno significa ricevere una forte propulsione fondamentale per cambiare le sorti degli affari. Se guardiamo indietro troviamo che nel momento della difficoltà non potevamo immaginare l’evolversi delle situazioni, ora che il peggio è passato ci sembra tutto più logico.

I cambiamenti portati dalle eclissi ci hanno proiettato verso il futuro. Marte sta aiutando lo Scorpione anche se non arriverà all’apice del tema natale. Marzo e maggio sono stati buoni per il denaro, ma il bello deve ancora arrivare. La fine dell’anno vedrà i fuochi d’artificio e le posizioni finanziarie diventeranno concrete e a lungo termine. Quando Marte premerà sull’acceleratore, lo Scorpione farà passi avanti enormi e si posizionerà in prima fila per nuovi guadagni.

Duri impegni e guadagni

Saturno in Acquario e Urano in Toro hanno portato tante soddisfazioni in amore per il Leone. Eppure è nel campo degli affari che questo segno si è contraddistinto e continuerà a farlo fino alla fine dell’anno. Non sono stati mesi tranquilli, c’è stato molto da fare. Le figure esperte ci sono state d’aiuto prima della firma dei contratti più importanti. Non tutti i dettagli erano facili da gestire.

La dea bendata sta per coprire d’oro il Leone che da dicembre in poi riceverà notizie ottime riguardanti il denaro. Arriveranno guadagni extra e la maggior parte non richiederanno lavoro in più. Se utilizzeremo la stessa attenzione riposta nei contratti di lavoro, anche gli investimenti porteranno entrate immediate. Gli investimenti di inizio dicembre potranno essere chiusi prima di Natale. E le feste saranno ricche e riposanti.

La dea bendata sta per coprire d’oro chi ha lavorato molto, l’amore invece latita

Saturno è un segno irreprensibile che influenza duramente il segno del Capricorno. Questo segno cerca spesso la storia d’amore importante e non è portato per le avventure. Riservato e chiuso comunica con difficoltà, avere di fianco una persona che capisca aiuta ad aprirsi. Ma queste festività non porteranno nulla di buono in campo sentimentale. Una persona a cui confideremo i nostri sentimenti ci dirà che vuole solo divertirsi, le storie che durano da tanto vivranno delle ferie sottotono.

Per quanto riguarda i Pesci saranno gli uomini ad andare in difficoltà con l’amore. La fine si quest’anno non sarà positiva per un segno sognatore e fantasioso. Sarebbe bene utilizzare maggiore concretezza. La persona amata sarà attratta da uno sconosciuto che si dimostrerà concreto ed egoista. E non è detto che il nuovo anno riporterà le cose al punto di partenza. Nettuno porta continui cambiamenti per i segni d’acqua. Cambiare spesso ci porta brutte sorprese. Dovremo dimostrare di saper reagire.