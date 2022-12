Da qualche giorno le azioni ENAV stentavano. Non sorprende, quindi, che era da oltre 2 mesi che queste azioni non perdevano così tanto in una sola seduta. Al momento la situazione è tale che non si intravedono spiragli di sole tra la coltre di nubi che avvolge il titolo.

La voglia di viaggiare ha fatto aumentare negli ultimi mesi non poco il traffico aereo che era stato massacrato dallo scoppio della pandemia. Eppure, nonostante questa ripresa il titolo ENAV continua a stentare in Borsa. Probabilmente questa difficoltà sarà una conseguenza dell’aumento dei costi dovuti ai prezzi delle materie prime che ha anche fatto lievitare i costi per i viaggiatori. Eppure a Natale ecco come viaggiare risparmiando seguendo questi consigli.

D’altra parti i numeri delle trimestrali sono in netta ripresa.

La valutazione del titolo

Qualunque sia l’indicatore che valuta attraverso i multipli di mercato, le azioni ENAV risultano essere o in linea con la media del settore di riferimento oppure leggermente sopravvalutate. Solo il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione pari a circa il 10%.

Di particolare interesse, poi, è la buona situazione finanziaria che vede un indice di liquidità superiore a 1 e un rapporto tra debito e capitalizzazione pari a circa il 55%.

Ricordiamo che l’indice di liquidità di un’impresa indica la sua capacità di soddisfare gli impegni nel breve periodo utilizzando le risorse già liquide o liquidabili.

Per quel che riguarda il rendimento del dividendo, allo stato attuale si aggira intorno al 2,5%. Per i prossimi anni, invece, è visto in crescita con un valore medio che dovrebbe essere pari a circa il 5%.

Gli analisti che coprono il titolo, come riportato su riviste specializzate, sono un po’ più ottimisti. Il prezzo obiettivo medio indicato, infatti, esprime una sottovalutazione di circa il 20%. La dispersione tra le diverse raccomandazioni, invece, è inferiore al 7%. Ciò significa che c’è convergenza di visione sul titolo da parte dei diversi analisti. L’indicazione, quindi, è basata su input solidi e condivisi.

Era da oltre 2 mesi che queste azioni non perdevano così tanto in una sola seduta: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario ENAV (MIL:ENA) ha chiuso la seduta del 15 dicembre a quota 4,062 euro, in ribasso del 3,15% rispetto alla seduta precedente.

Pessima chiusura di seduta che, però, non giunge inaspettata. già da qualche giorno, infatti, le medie avevano incrociato al ribasso. In questo senso supportate anche dallo SwingTrading Indicator.

Ci potrebbero essere, quindi, tutti i presupposti per un’accelerazione al ribasso con obiettivo più probabile in area 3,6 euro. I rialzisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure giornaliere superiori a 4,4 euro. Questa area, infatti, già in passato aveva frenato la continuazione del rialzo.