Ecco l’oroscopo del weekend e cosa dicono le stelle sulla finale del Mondiale tra Messi e Mbappé

Ultimo weekend prima di Natale, con tutta l’attenzione del Mondo che si sposterà in Qatar per la partita più importante degli ultimi 4 anni. La finale tra Francia e Argentina si annuncia spettacolare, con due stelle su tutti: Messi contro Mbappé. Partendo da loro, vediamo cosa dicono gli astri e proviamo a capire chi vincerà.

L’ultimo atto del Mondiale si disputerà domenica sul terreno dell’Iconic Stadium di Lusail, a pochi chilometri dalla capitale Doha. Dopo meno di un mese dall’inizio di questa tanto chiacchierata competizione svolta in Qatar, eccoci, dunque, all’atto finale. Saranno l’Argentina e la Francia a contendersi la coppa. Messi contro Mbappé. I due numeri 10, gli uomini simbolo delle rispettive squadre. Entrambi a capeggiare la classifica marcatori con 5 gol a testa.

Una sfida nella sfida che porterà miliardi di persone a non perdersi un evento planetario. E, a proposito di pianeti, vediamo come questi influiranno sulle sorti della partita. Un oroscopo speciale per la finale.

Ecco l’oroscopo del weekend del 17 e 18 dicembre

La Luna transiterà in Bilancia, mentre il Sole trascorrerà gli ultimi giorni in Sagittario. Quest’ultimo sarà tra i segni che godranno di un buon weekend. Se fosse stato in campo, sarebbe stata probabilmente la partita di Benzema, nato il 19 dicembre. Invece, il Pallone d’Oro farà il tifo per i suoi compagni dalla tribuna, causa infortunio. Ecco l’oroscopo del weekend e cosa dicono le stelle, invece, per alcuni dei più importanti giocatori in campo. La Francia si può abbondantemente consolare, della mancanza di Benzema, con Kylian Mbappé nato il 20 dicembre. Senza dimenticare Kolo Muani, panchinaro, autore del secondo gol in semifinale con il Marocco e nato il 5 dicembre.

Le stelle non hanno dubbi, ecco la vincitrice del Mondiale

Anche se il segno più fortunato del weekend dovrebbe essere la Bilancia. Tra i transalpini, ecco Olivier Giroud, centravanti del Milan, nato il 30 settembre. Oltre al compagno di squadra Theo Hernandez, l’uomo che ha deciso la semifinale contro i marocchini, nato il 6 di ottobre.

A questi giocatori, l’Argentina può opporre solamente il terzino Molina, ex Udinese, Sagittario e protagonista di un ottimo Mondiale. Tuttavia un po’ troppo poco.

Tra i segni, invece, che non vivranno un weekend da ricordare, però, ci saranno Ariete e Scorpione. Quindi Antoine Griezmann, nato il 21 marzo finora tra i migliori della Francia, potrebbe non disputare una grande finale. Così come i due giovani difensori, Koundé e Upamecano, nati rispettivamente il 12 novembre e il 27 ottobre.

Magra consolazione per gli argentini, che se è vero che non hanno praticamente Arieti e Scorpioni tra le loro fila, hanno solamente uno tra Bilancia e Sagittario.

Lionel Messi, invece? Il fuoriclasse di Rosario è nato il 24 giugno, sotto il segno del Cancro. Sarà il peggior segno del weekend! Sembra incredibile, ma è proprio così. Insomma, se dovessimo dar retta alle stelle, domenica a Lusail non ci dovrebbe essere partita, con la Francia nettamente favorita sull’Argentina. Riuscirà Messi ad avere la meglio anche del pronostico delle stelle? Per saperlo, basterà accomodarsi sul divano alle 16 in punto.