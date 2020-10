Il freezer è un elettrodomestico che ci permette di conservare il cibo a lungo e risparmiare sugli sprechi e sulla spesa. Grazie alla sua azione permette, infatti, di fermare il decadimento degli alimenti. Questi resteranno, così, freschi per lunghi mesi. È, tuttavia, egualmente importante sapere entro quando mangiare il cibo scongelato per evitare brutte sorprese.

Attenzione ai batteri

Molti si chiedono perché è così importante rispettare certe regole quando si parla di freezer.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Sappiamo tutti che non si devono ricongelare cibi scongelati. Ma ad alcuni sfugge il perché. Il congelamento, infatti, ferma la proliferazione batterica che avviene naturalmente nei cibi. Quando, però, togliamo un cibo dal freezer questa ricomincia.

Rimettere un prodotto nel congelatore può essere, dunque, un grande rischio. E ciò in quanto ormai sono nati nuovi batteri potenzialmente pericolosi. Questo è particolarmente vero quando il prodotto è stato fuori dal freezer per diverse ore. La proliferazione dei batteri è anche alla base dei rischi in cui incorriamo se mangiamo i cibi scongelati troppo tardi.

Entro quando mangiare il cibo scongelato per evitare brutte sorprese

In linea di massima, la regola generale è quella di mangiare immediatamente il cibo che abbiamo scongelato. In questo modo saremo sicuri di non incappare in brutte sorprese e intossicazioni.

Certi cibi, inoltre, sono più pericolosi di altri. La carne andata a male può portarci perfino salmonella e gastroenteriti. Come spiegato dal consigliere di Food Education Italy, potremmo avere bisogno di antibiotici per combattere i suoi effetti. È, dunque, importante non consumare cane scongelata da più di due o tre giorni.

È fondamentale anche il metodo di scongelamento. Il migliore è quello in frigo, che continuerà a rallentare, ma non fermare, la crescita dei batteri. Bisogna invece evitare di scongelare i prodotti in luoghi troppo caldi.

Per capire se un cibo è andato a male o è ancora mangiabile, infine, dobbiamo usare i nostri sensi. Un cibo da buttare puzzerà, avrà un aspetto insolito ed un evidente cambiamento di colore.