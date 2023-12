Bisogna tornare indietro di oltre un anno per trovare un ribasso così importante in otto sedute di Borsa aperta sul titolo Ferrari. Quindi, continua la discesa delle azioni Ferrari, ma la ripresa potrebbe essere molto vicina. Questo è il responso dell’analisi grafica di cui andremo a occuparci nel seguito di questo articolo.

Le raccomandazioni degli analisti sul Cavallino Rampante

Gli analisti non sono molto ottimisti sul titolo Ferrari e la raccomandazione media è Compra. Di conseguenza, il prezzo obiettivo medio a un anno esprime una sottovalutazione di poco meno del 10%. Una prospettiva di guadagno non esaltante in un’ottica di medio/lungo periodo. Tuttavia, va notato che c’è una discrepanza abbastanza significativa tra la previsione più ottimistica e quella più pessimistica. Nel primo caso, infatti, il titolo azionario risulta essere sottovalutato di circa il 36%, nel secondo, invece, la sopravvalutazione è pari a circa il 15%.

Continua la discesa delle azioni Ferrari, ma la ripresa potrebbe essere molto vicina: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Ferrari (MIL:RACE) ha chiuso la seduta del 21 dicembre in ribasso del 2,45% a quota 306,6 €, rispetto alla seduta precedente.

Come dicevamo all’inizio era da oltre un anno che le quotazioni Ferrari non attraversavano un periodo così difficile. In otto sedute di Borsa aperta, infatti, il prezzo delle azioni è sceso di oltre il 10%. Tutto, quindi, sembra propendere al peggio. Tuttavia, un possibile punto di approdo del ribasso è molto vicino e passa per area 302 €. La tenuta di questo livello, infatti, potrebbe favorire una ripresa del rialzo.

Qualora, invece, le quotazioni dovessero rompere in chiusura di seduta area 302,2 il ribasso potrebbe continuare fino in area 280 €.

I prossimi giorni, quindi, potrebbero essere decisivi per capire il futuro di breve delle azioni Ferrari.

