Dopo l’accelerazione rialzista registrata nel corso della prima settimana appena conclusasi, il settore dell’Oil&Gas ha lateralizzato nelle successive tre sedute prima di tracollare in quella di venerdì. In particolare ENI ha fatto peggio della media dei suoi competitors. Dopo tanto correre potrebbe essere il momento della svolta? ENI potrebbe essere solo all’inizio di un profondo ribasso? Sicuramente sull’andamento del titolo ha pesato il tonfo del petrolio. Ricordiamo che da inizio anno questo settore sta soffrendo non poco visto che la sua performance è stata circa la metà di quella dell’indice principale di Piazza Affari.

Come capire se ENI è all’inizio di un profondo ribasso o è un’occasione di acquisto? Abbiamo considerato una combinazione dei volumi scambiati, delle chiusure rispetto alle medie di breve e lungo periodo, e della posizione relativa delle medie di breve con quelle di lungo periodo. In questo modo viene fuori che il ribasso in corso potrebbe essere una buona occasione di acquisto per un titolo che storicamente ha sempre distribuito un dividendo dall’ottimo dividendo.

ENI potrebbe essere solo all’inizio di un profondo ribasso? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo ENI (MIL:ENI) ha chiuso la seduta del 17 febbraio a quota 14,30 €, in ribasso del 2,81% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dal grafico, nonostante il forte ribasso le medie sono rimaste incrociate al rialzo. Anche lo SwingTrading Indicator è ancora impostato al rialzo. Per entrare compratori, però, il momento più propizio potrebbe non essere ancora arrivato. La discesa in corso, infatti, potrebbe continuare fino all’importantissimo supporto in area 14,034 €. La tenuta di questo livello potrebbe favorire la ripartenza al rialzo.

Nel caso di una rottura del supporto, invece, la discesa potrebbe continuare fino all’obiettivo successivo in area 13,088 €. Da notare che questo livello rappresenta l’area di prezzo il minimo dal quale è partito il rialzo cui abbiamo assistito tra dicembre e febbraio.

