Ora Wall Street potrebbe anche decollare! Ecco perchè potrebbe essere possibile

Ci siamo: oggi scade l’ultimo setup per questo mese, e i mercati americani hanno gli oscillatori di breve termine scarichi, e di lungo sono ben lontani dall’essere “carichi”. I livelli attuali dei prezzi, nonostante i tassi di interesse siano saliti in modo repentino, scontano ancora la possibilità di rialzi dell’azionario. Crescita, inflazione e tassi sono ben bilanciati fra loro, tanto che si attende un mero rallentamento economico nei prossimi mesi (atterraggio morbido).

Ai livelli attuali, come ritengono buona parte degli analisti, le valutazioni delle azioni americane sono ancora sotto la media storica. Analizzando i grafici, noi aggiungiamo che ora Wall Street potrebbe anche decollare per il breve termine.

Il Bull market è solo all’inizio

La nostra previsione decennale ritiene che il minimo segnato fra ottobre e novembre dello scorso anno sia solo l’inizio di un bull market, che fra alti e bassi, porterà a rendimenti spettacolari fino al 2027 inoltrato. Sarà così? Poi si vedrà di volta in volta.

Procediamo per gradi

La seduta di contrattazione di Wall Street del 16 febbraio si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.696,85

Nasdaq C.

11.855,83

S&P500

4.090,41.

Negli ultimi giorni i prezzi hanno mostrato una certa debolezza, e la scadenza odierna potrebbe rappresentare il driver per riportare i prezzi al rialzo. Fino a quando? Fino al prossimo setup annuale del 6 marzo! Non ravisiamo al momento nè ragioni grafiche, nè tantomeno macroeconomiche per far ritracciare i mercati. Un movimento ribassista anche di una certa entità, come proiettato a inizio anno sarà atteso fra il 6 marzo e il 6/7 aprile.

Ora Wall Street potrebbe anche decollare! I livelli che manterranno il trend al rialzo

Questi per oggi e per lunedì saranno i seguenti:

Dow Jones

33.887

Nasdaq C.

11.718

S&P 500

4.089.

Se la nostra view si rivelerà corretta, oggi la seduta di contrattazione si svolgerà con questo pattern: i prezzi formeranno i minimi a ridosso dell’apertura, e i massimi verso la chiusura di giornata. Altrimenti, inizierà a prendere corpo l’ipotesi di un ribasso fino al 6 marzo.

Lettura consigliata

Investire in agricoltura e comprare un terreno agricolo adesso è la scelta giusta per diversi motivi