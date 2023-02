3 libri da leggere a febbraio per emozionarsi ma anche ridere e riflettere

Leggere è un passatempo meraviglioso che, purtroppo, ancora in pochi praticano. Febbraio sta per finire ma siamo ancora in tempi a leggere questi tre piccoli capolavori.

La lettura è una delle passioni meno costose e più appaganti di sempre. Nulla ci permette di vivere vite diverse in epoche e nazioni infinite come un bel libro. La lettura, infatti, stimola la fantasia facendoci viaggiare lontani con la mente. Insieme ai libri anche i film possono sortire lo stesso effetto, forse con meno fatica. Anche a febbraio possiamo tuffarci in libri strepitosi che ci riempiranno il cuore di emozioni nuove. Quindi, sediamoci accanto al nostro gatto e immergiamoci in nuove avventure. Oggi si andrà alla scoperta di un’opera islandese “Doppio Vetro” di Thoroddsen, “Come uccidere la tua famiglia” di Mackie e “Hollywood Babilonia” di K. Anger.

3 libri da leggere a febbraio per emozionarsi

La prima opera di cui si tratterà è “Doppio Vetro” della scrittrice islandese Halldora Thoroddsen. Un romanzo breve sulla terza età e sul modo di affrontarla che ci colpirà, lasciandoci di sasso. Ambientato a Reykjavik dove, un’anziana donna si limita ad osservare la vita che passa affacciata alla sua finestra. Una vita solo apparentemente inutile e fuori dai giochi. Un sentimento ormai assopito da tempo farà ritorno nella vita della protagonista. L’amore, un argomento tabù per chi ha superato una certa età sarà il sentimento che più farà da padrone in questa breve opera. Emozioni che si trasformano in poesia per raccontare lo sfiorire della vita e la sua rinascita.

Come uccidere la tua famiglia

Tra i romanzi da leggere in questo periodo troviamo anche “Come uccidere la tua famiglia” di Bella Mackie. Un romanzo che, nonostante il titolo, ci farà sorridere. Un libro che prende di mira le famiglie disfunzionali, spesso benestanti. Quelle famiglie che, all’apparenza, sembrano perfette ma che, scavando, si mostrano per quello che sono. Un baratro fatto di tensioni, invidie e rancori. La protagonista è Grace Bernard che, da dietro le sbarre, decide di narrare la sua vicenda. Una bella critica anche ai media e alla loro ossessione per il crimine, specialmente familiare.

Hollywood Babilonia

L’ultimo testo di cui si tratterà è “Hollywood Babilonia” del regista underground Kenneth Anger. Un’opera che ripercorre la storia del cinema attraverso le sue principali personalità. Attori che dal muto al sonoro hanno fatto scandalo tra feste, droghe, molestie, matrimoni e divorzi milionari. Il tutto sotto gli occhi attenti del pubblico capace di innalzare o fare cadere dal piedistallo il divo di turno. Quando costa la celebrità? Quanto è costata la fama a quelli che sono crollati sotto il suo peso? Ecco, quindi, 3 libri da leggere a febbraio per emozionarsi.