Basta sprechi in cucina con i modi più facili e veloci per riciclare gli albumi avanzati e non solo

Tante idee classiche ma anche originali per riutilizzare gli albumi avanzati ed evitare di sprecare cibo in cucina.

Ogni volta che arriva il weekend non è raro mettersi ai fornelli e provare a preparare qualcosa di buono, un dolce o una ricetta qualunque.

Questa intraprendenza non vale solo per gli appassionati di cucina, ma anche per chi vuole sperimentare le proprie abilità e diventare più capace.

In ogni caso, qualunque sia il nostro grado di abilità, possiamo fare affidamento su un grande bacino di ricette semplicissime e veloci.

Alcune di queste, poi, favoriscono anche il risparmio energetico perché non prevedono nemmeno l’utilizzo del forno per la cottura.

L’unico problema rimane un po’ quello degli avanzi: scarti di verdura, uova e simili che spesso non sappiamo come riutilizzare ed è un peccato buttare.

Ad esempio, molto spesso negli impasti di vario tipo molto spesso vengono amalgamati solo i tuorli: ma gli albumi?

Basta sprechi in cucina con i modi più facili e veloci per riciclarli in ricette dolci e salate che verranno apprezzate da tutta la famiglia.

Tra grandi classici e novità

Ovviamente, tra le prime cose che vengono in mente per riutilizzare gli albumi avanzati c’è la comunissima frittata.

Basta infatti sbattere gli albumi con un filo di latte e di formaggio grattugiato, salare e far cuocere in una padella antiaderente appena unta d’olio.

Chi lo desidera, può aggiungere all’impasto delle verdure o del formaggio per ottenere una sorta di omelette.

Ma gli albumi sono anche un ottimo collante negli impasti di vario tipo, come quello delle polpette di carne, pesce o verdure, al posto del tuorlo.

E non è finita qui: la maionese di albumi risulta molto più leggera e più facile da montare, a patto di usare una ciotola ampia.

È sufficiente aggiungere 250 ml di olio di semi di girasole a filo e spezie come senape, paprika o curry per un gusto più deciso.

Infine, spostandoci sul fronte dolci, la più immediata applicazione degli albumi è ovviamente quella che li vede protagonisti nella realizzazione delle

meringhe.

In questo caso, si aggiunge dello zucchero in uguale quantità al peso degli albumi per poi montare il tutto con del succo di limone.

Trasferito il composto in una sac-à-poche, componiamo le meringhe su una teglia ricoperta con carta da forno.

A questo punto, cuociamo a 70°C per due ore e lasciamo raffreddare.

In ogni caso, oltre alle ricette più classiche come appunto meringhe o frittata, gli albumi si incontrano in una vasta miriade di preparazioni. Potremmo ad esempio preparare un polpettone di merluzzo con broccoli, erbe aromatiche e panna: l’ideale per far mangiare pesce e verdure ai bambini.

Altrettanto golosa è poi la pizza di albumi farcita con scamorza, speck e pomodori sott’olio da presentare come stuzzichino o portata da aperitivo.

Per quanto invece riguarda i dolci, al posto delle consuete meringhe, facciamo spazio a un altro dessert amatissimo: il soufflé al cioccolato.

Il segreto per renderlo meravigliosamente morbido è incorporare molto lentamente gli albumi al composto di burro e cioccolato fusi. Procediamo amalgamando del liquore all’arancia e montando il tutto con lo zucchero di canna.