In un contesto debole con il Ftse Mib sostenuto dall’exploit rialzista delle azioni Ferrari, le azioni ENEL si sono distinte per la loro debolezza. In questo scenario di incertezza, ritroviamo ENEL affossata dal downgrade di Jefferies, ma a ben guardare il ribasso viene da lontano.

Jefferies abbassa il rating di ENEL

Jefferies ha inflitto una valutazione negativa a ENEL, cambiando la raccomandazione da “buy” a “hold” e riducendo il prezzo obiettivo da 7 a 6,5 euro. Sebbene gli analisti considerino favorevolmente il piano industriale di ENEL e il suo attraente rendimento del dividendo, sono meno convinti della prevista sovraperformance oltre il 2024, considerando la rapida diminuzione dei prezzi dell’energia. Nonostante il modello di business di ENEL sia ancora visto positivamente, Jefferies non identifica catalizzatori a breve termine che possano promuovere un significativo re-rating, almeno nel futuro immediato.

Cosa pensano gli altri analisti?

Il quadro su ENEL che viene fuori dalle raccomandazioni degli analisti è molto interessante. Infatti, qualunque sia lo scenario considerato, da quello più pessimistico a quello più ottimistico, le azioni risultano essere sottovalutate. In media, il prezzo obiettivo a un anno esprime una sottovalutazione di circa il 23%.

La raccomandazione media, poi, esprime il rating Compra.

ENEL affossata dal downgrade di Jefferies, ma il il ribasso parte da lontano. Dove potrebbe fermarsi?

Il titolo ENEL (MIL:ENE) ha chiuso la seduta del 1 febbraio a quota 6,204 €, in ribasso del 2,61% rispetto alla chiusura precedente.

Come si vede dal grafico, il ribasso di ENEL viene da lontano in quanto è iniziato dopo che le quotazioni hanno raggiunto la massima estensione rialzista in area 6,58 € della precedente proiezione rialzista. La tendenza in corso, quindi, è ribassista da qualche settimana e lo scenario più probabile è quello indicato in figura dalla linea continua.

Solo un recupero di area 6,339 € potrebbe favorire, se accompagnato da un incrocio rialzista delle medie, un ripartenza del rialzo.

