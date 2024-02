Come gestire i soldi, le sagge parole di Morgan Housel che ti aiuteranno a prendere decisioni corrette

Come gestire i soldi - Foto da pexels.com

Morgan Housel è l’autore di un importante libro di crescita finanziaria e personale, cioè La psicologia dei soldi. Ecco alcuni dei suoi più interessanti consigli per imparare a prendere decisioni finanziarie giuste al momento opportuno.

Come gestire i soldi? Farli non è certamente semplice, ma una volta che si è riusciti ad acquisire un certo capitale è anche importante saperlo mantenere. Solo in questo modo se ne potranno guadagnare altri.

Vien da sé capire che il mindset è molto importante, specialmente se si decide anche di investirli in Borsa. Senza una mentalità adeguata si rischia di sperperare capitale e di non riuscire a raggiungere i propri obiettivi economici e non.

Come gestire i soldi, 3 consigli di Morgan Housel

È molto importante, prima di tutto, fissare un obiettivo. Solo in questo modo, secondo Housel, si potrà essere in pace con se stessi e “dormire bene la notte”, per riprendere le sue parole.

Prendersi il proprio tempo

Il tempo è la cosa più potente negli investimenti. Inoltre, fa sparire i grandi errori e avvicina le piccole cose. Quindi, non bisogna avere timore di aspettare oppure avere fretta nelle decisioni finanziarie. È importante ponderarle adeguatamente per evitare brutte sorprese.

Alcune cose non funzioneranno, ma non importa

Housel sottolinea che è di vitale importanza venire a patti con una semplice verità: non tutto funziona sempre.

Quindi, bisogna misurare i propri risultati osservando l’intero portafoglio e mai i singoli investimenti. Non importa, infatti, se uno di questi va male e non ha senso perdere tempo a piangere sul latte versato. Prendere coscienza dell’errore e andare avanti, invece, è l’atteggiamento giusto da adottare. Questo è il saggio messaggio dell’autore di La psicologia dei soldi.

Ecco, quindi, alcuni dei più interessanti consigli che egli fornisce ai lettori della sua famosa opera.

