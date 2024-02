Come investire nell’azionario e guadagnare, i consigli di Benjamin Graham

Come investire nell'azionario - Foto da pexels.com

Benjamin Graham fu uno degli imprenditori più influenti di sempre. È stato autore di alcuni dei libri di crescita finanziaria più noti e importanti, come Security Analysis e The Intelligent Investor. Ecco i suoi consigli per chi vuole investire nel mercato azionario.

Tutti abbiamo sentito almeno una volta nominare Warren Buffett. Meno persone sanno però che egli è stato discepolo di uno dei nomi più importanti della finanza mondiale: Benjamin Graham.

Quest’ultimo non solo fu un economista e un investitore di enorme successo, ma fu anche il padre del cosiddetto value investing.

Cosa è il value investing?

Si tratta di una tecnica di investimento che può tornare molto utile a chi investe nell’azionario. Infatti, si basa sull’acquisto di titoli sottovalutati.

Il principio alla base del value investing è che non sempre il prezzo delle azioni corrisponde al reale valore dell’azienda.

Come investire nell’azionario, i consigli di Graham

Come investire nell’azionario? Ecco i consigli di Graham, sintetizzati in alcuni principi chiave.

Prima di tutto, egli preferiva investire in grandi aziende, con una capitalizzazione di mercato superiore a 100 milioni di dollari. Queste, inoltre, dovevano avere continuità nei profitti negli ultimi 10 anni e non aver subito perdite significative in questo lasso di tempo. Importante anche che distribuissero i propri dividendi, cioè una parte degli utili, agli azionisti.

Per capire se si sta facendo un buon affare con l’acquisto di un titolo azionario, si può ricorrere a due formule:

P/E, cioè il rapporto tra il prezzo di mercato di un’azione e l’utile per azione di un’azienda;

P/B, il rapporto tra il prezzo di mercato di un’azione e il valore contabile per azione della stessa.

Per Graham, il risultato della prima formula dovrebbe essere inferiore a 15 e quello della seconda inferiore a 1.5.

Quindi, ecco come investire nell’azionario secondo i consigli di Benjamin Graham, un vero e proprio maestro per il magnate Warren Buffett.

Una saggia regola di Buffett

A proposito di Warren Buffett, approfittiamo dell’occasione per ricordare una sua regola sugli investimenti nell’azionario. A suo dire, il miglior approccio è quello di investire a vita su questo mercato e approfittare dei ribassi per incrementare le posizioni.

Si pensi, ad esempio, al modo in cui egli stesso ha investito su Apple, senza perdere fiducia nei confronti del titolo anche nei momenti peggiori. Il tempo gli ha dato ragione e negli anni il titolo ha avuto delle performance stratosferiche, garantendogli enormi guadagni.

