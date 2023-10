Ecco chi guadagna una montagna di soldi alle fine del 2023 secondo l’oroscopo giapponese: non è l’anno del Coniglio

Il 2023 è l’anno del Coniglio per l’oroscopo giapponese ma i guadagni a quanto pare finiranno in altre tasche. Secondo le previsioni che spesso sono difficili da ottenere per noi occidentali, gli anni fortunati saranno altri per l’oroscopo giapponese, soprattutto nel prossimo futuro.

L’Oroscopo giapponese è stato adottato a partire dal 604 d.C. durante l’impero di Suiko. L’oroscopo giapponese è più complicato rispetto a quello occidentale. Segue un calendario diverso che ha una durata di 60 anni e che prende il nome di Jikkan Junishi, tradotto significherebbe 10 steli e 12 rami. Anche se in Giappone è in uso il calendario Gregoriano, il sistema sessagesimale è rimasto per ricordare le varie festività religiose.

I segni dell’oroscopo giapponese sono 12, abbinati a 12 animali. Ogni anno appartiene a un segno, questo in corso, il 2023, è l’anno del Coniglio a cui appartengono anche coloro che sono nati nel 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 e 2011. Il segno del Coniglio o Usagi è ricco di talento, virtù e fiducia. I difetti sono principalmente 2. Chi nasce sotto il segno del Coniglio è sentimentale in maniera esagerata e conservatore oltre la misura consentita.

Influenze positive

Ecco chi guadagna una montagna di soldi in questo fine 2023. Il segno del Dragone o Tatsu comprende le persone nate negli anni successivi a quello del Coniglio, quindi 1916, 1928, 1940 e così via. Non sono stati 12 mesi facili per i Draghi ma ora ci sarà un periodo di vera fortuna e il motivo è dato dal carattere. I Draghi sono coraggiosi, energici e perfezionisti. Sanno aspettare il momento giusto per attaccare. Non accettano i fallimenti e per questo gli ultimi mesi sono stati impegnativi. Ma sanno cambiare in corsa ciò che non funziona e la lezione è utile per il futuro.

Anche i Serpenti saranno molto fortunati. Gli anni si trovano vicini al Dragone, 1917, 1929, 1941 e a seguire. Il 2023 è stato molto produttivo per i Serpenti e continuerà a esserlo fino in fondo. Anche la compatibilità con i Conigli è alta e quest’anno in cui l’elemento acqua è stato protagonista è servito per rimettere a posto le finanze. Il Coniglio ha aiutato il Serpente a fare nuove conoscenze che si sono rivelate decisive per sbloccare affari arenatisi negli anni precedenti. Sono state tante le opportunità di viaggio e di nuovi incontri, uno che avverrà alla fine dell’anno risulterà essere la ciliegina sulla torta.

Ecco chi guadagna una montagna di soldi anche in prospettiva

Il segno della Scimmia o Saru riguarda chi è nato nel 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 e 2015. Intelligenti e molto abili, le Scimmie ottengono successo nel mondo delle arti. Certo si lamentano di continuo ma solo perché la professione è incerta e i risultati negativi sono sempre dietro l’angolo. Infatti il 2023 è stato pieno di alti e bassi.

Ora la fine dell’anno porterà nuovo contratti che renderanno gli anni successivi remunerativi. Ma già dai prossimi mesi si vedranno belle somme di denaro entrare in cassa ed è così che le Scimmie verranno coinvolte in progetti nuovi e stimolanti. Il 2023 è stato per loro un anno stimolante, ogni tanto sarebbe bene fermarsi e osservare cosa ci è stato regalato dalle stelle e dalla fortuna. Questo potrebbe essere un aiuto per imparare ad apprezzare ciò che già abbiamo più che ciò che potremmo avere.