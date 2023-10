Perché Italo Calvino è spesso presente nei Social, il suo successo è predetto dai Tarocchi e le sue edizioni rare ci fanno guadagnare tanto

Facendo un giro dei Social e navigando nella Rete troviamo spesso il nome di Italo Calvino. Condivisioni, articoli e commenti sull’autore italiano nato a Santiago de Las Vegas de La Hablana si sprecano. Calvino appare oggi come un autore moderno e molto apprezzato dalle nuove generazioni.

Nel 1985 Italo Calvino avrebbe dovuto tenere delle lezioni ad Harvard ma la sua scomparsa glielo impedì. I testi sono stati comunque pubblicati, sono le Lezioni americane, che contengono numerose idee estremamente attuali. Il testo non parla solo di filosofia ma di vari argomenti diversi. Tra questi per esempio c’è l’urbanistica. Le Lezioni americane sono tra i testi più citati nelle lezioni universitarie, tra i giovani nei Social, nei comizi e nei convegni. A sorprendere è l’interesse dei giovani ma neanche più di tanto. All’interno troviamo infatti numerosi riferimenti al Social Business, un occhio gettato al futuro che lascia ancora senza parole.

Quando Calvino parla di leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità e concretezza non usa termini a caso. Sono le caratteristiche utilizzate dai Social Media per fare tante visualizzazioni e guadagnare denaro. Per questo Italo Calvino è considerato un precursore da questo punto di vista e viene spesso letto da chi vuole diventare ricco operando all’interno dei nuovi strumenti di comunicazione.

Prezzi da tenere d’occhio

Perché Italo Calvino è spesso presente nei Social? I giovani lo leggono per capire la realtà che stanno vivendo, le città diventate tentacolari, i lavori spesso sottopagati. E trovano nell’autore del Barone Rampante trucchi e segreti per affermarsi proprio all’interno del mondo Social.

Molte prime edizioni di Calvino inoltre possono essere vendute a prezzi inimmaginabili. E questo attira comunque curiosità e rispetto in una realtà fatta di visualizzazioni in cui è proprio il denaro a determinare il successo dell’attività svolta. Una prima edizione del Visconte dimezzato pubblicato da Einaudi nel 1952 in 4.000 esemplari ha oggi un valore di 450 euro. Non è tra i libri che costano di più. San Pantaleone di Gabriele D’Annunzio del 1886 in prima edizione rara costa 1.500 euro. Il libro però è più antico e D’Annunzio oggi non sembra avere presso i Social lo stesso seguito che ha Calvino.

Sui siti di libri antichi e su eBay troviamo diverse edizioni interessanti. Su eBay un’altra prima edizione del Visconte dimezzato è in vendita al prezzo di 349 euro. Questo ci da la conferma che il valore di questi libri potrebbe essere quello giusto. Se lo abbiamo in casa difficilmente ce ne vorremmo privare, ma dobbiamo sapere che l’edizione ha un valore economico oltre che sentimentale.

Una prima edizione originale delle Citta invisibili è in vendita al prezzo di 100 euro. Sempre su eBay troviamo addirittura una raccolta di scritti sui Tarocchi in vendita a 350 euro. Calvino iniziò a scrivere racconti consultando le carte dei Tarocchi di Marsiglia ed era solito incrociare le storie per ricavarne un romanzo. Sono tante le cose che dobbiamo ancora scoprire di questo scrittore che piace ai giovani. Possiamo farlo anche tramite la Rete che continua a occuparsi di lui.