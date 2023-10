Soldi in arrivo: ecco i 3 segni zodiacali che si riempiranno le tasche entro la fine dell’anno

Anche se l’estate non sembra volerci abbandonare, le vacanze sono un ricordo ben lontano. Stiamo andando a passo svelto verso la fine dell’anno, ed è giunto il momento di svelare quali saranno i tre segni zodiacali più fortunati di questi ultimi mesi. Mentre l’autunno fa il suo ingresso nelle nostre giornate, le stelle si allineano per regalare a 3 segni zodiacali un periodo di cambiamenti, opportunità e fortuna. I 3 segni in questione sono molto diversi tra loro: c’è chi è più fortunato in amore e meno sul lavoro, chi ha più fiuto per gli affari e chi ha vissuto la crisi economica sulla propria pelle. Le buone notizie, però, non tardano ad arrivare, perché la fortuna, prima o poi, arriva per tutti. Scopriamo insieme quali saranno e quali aspetti delle loro vite miglioreranno durante questo periodo emozionante!

Soldi in arrivo: ecco i 3 segni fortunati che trascorreranno mesi d’oro in questo 2023

Il mese di ottobre inizierà con una sensazione di blocco, soprattutto per la Bilancia. Nonostante questo, non bisognerà temere: il pianeta guida della Bilancia, Venere, entrerà in questo segno entro il 22 d’ottobre, portando di fatto una boccata d’aria fresca nella sua vita. Questo cambio di posizione planetaria aiuterà chi è nato sotto il segno della Bilancia a sentire una maggiore armonia con se stesso e coi propri amati. Sarà un momento perfetto per affrontare le proprie insicurezze e ristabilire l’equilibrio nelle relazioni. Inoltre, l’influenza di Marte all’inizio del mese, unita all’eclissi solare del 14 ottobre, spingerà la Bilancia a definire le proprie priorità e a risolvere questioni importanti nelle relazioni. Ottobre darà la spinta necessaria per affrontare le sfide e per prendere decisioni coraggiose, come quella di prenotare un bel viaggio in una meta lontana che abbiamo sempre rimandato.

Beato il Toro, che vivrà un periodo da favola

Anche per il segno del Toro, ottobre sarà un mese di profondi cambiamenti, in particolare per quanto riguarda le finanze. Venere, il tuo pianeta guida, porterà benessere e una sensazione di equilibrio, e questo regalerà una maggiore consapevolezza delle proprie capacità, e della necessità di guarire le vecchie ferite legate al denaro. L’evento chiave del mese sarà l’eclissi lunare il 28 ottobre, che porterà a prendere decisioni importanti e a trasformare la propria prospettiva sul mondo. Questo mese darà l’opportunità di iniziare nuovi percorsi finanziari e di mettere fine a vecchie credenze.

Questo segno sarà fortunato in amore

Lo Scorpione, come segno d’acqua, è particolarmente sensibile alle energie delle persone che gli circolano intorno. Ottobre gli porterà una nuova e buona forza. Marte entrerà nelle sue stelle il 12 ottobre, rendendo questo segno più sicuro e deciso in ogni decisione importante da prendere. Questo mese è destinato a donare gentilezza e a infondere maggiore sicurezza. Marte collaborerà con Saturno per costruire connessioni e opportunità, e questo aiuterà lo Scorpione a distinguere ciò che è essenziale da ciò che è superfluo. Ottobre sarà un mese coraggioso e pieno di energia, che porterà nuova linfa vitale. Abbiamo svelato, quindi, a chi saranno diretti questi soldi in arrivo: ecco i 3 segni che vivranno meglio la prossima stagione. Mai perdere la speranza, perché il Sole torna sempre!