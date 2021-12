Le feste sono arrivate e in moltissime di noi sono alla ricerca di delizie da proporre ai nostri invitati. Se per noi italiani la tradizione del pandoro e panettone sotto l’albero è irrinunciabile, alla lunga ci si può stufare e vogliamo cambiare.

Per questo motivo oggi proponiamo una ricetta che può apparire poco natalizia ma che è perfetta per cene e cenoni. Oggi, infatti, vedremo perché è questo l’insolito tiramisù che ruberà il cuore dei nostri ospiti.

Un ingrediente insolito per creare un sapore unico ed inimitabile

Per Natale e Capodanno vogliamo proporre una ricetta rivisitata del classico tiramisù italiano. Proponiamo di inserire degli ingredienti diversi per creare un sapore nuovo ma tradizionale. Useremo degli amaretti e del liquore all’amaretto per creare una bagna alcolica e dolcissima.

Per iniziare dobbiamo procurarci gli ingredienti, che sono:

400 g di mascarpone;

5 uova (meglio se pastorizzate);

100 g di amaretti;

120 g di zucchero;

1 litro di caffè;

250 g di savoiardi;

un bicchiere di liquore all’amaretto;

cacao q.b.

È questo l’insolito tiramisù che ruberà il cuore dei nostri ospiti

Possiamo cominciare montando gli albumi a neve con una frusta. A parte, mescoliamo i tuorli e lo zucchero per ottenere una bella crema spumosa. In una ciotola iniziamo a mescolare i tuorli allo zucchero, per poi aggiungere gli albumi. Per un risultato perfetto possiamo usare delle fruste elettriche.

Ora possiamo iniziare a preparare la nostra bagna. In una ciotola mescoliamo il caffè zuccherato assieme al liquore all’amaretto. Assaggiamo e regoliamo sia la dolcezza che il grado di alcol.

In una teglia possiamo iniziare a disporre i savoiardi dopo averli intinti da un lato nel caffè. Terminato il primo strato possiamo stendere con una spatola una parte della crema al mascarpone. Continuiamo a creare strati sino a che abbiamo savoiardi.

Una volta terminato, possiamo mettere in frigo il tiramisù e aspettare un paio d’ore in modo che la crema e la bagna vengano assorbite dai biscotti.

Un’ora prima di consumarlo possiamo tirarlo fuori: in una ciotola creeremo un mix di cacao amaro e amaretti sbriciolati da polverizzare sulla superficie del dolce.

Ora il nostro tiramisù all’amaretto è pronto per essere gustato. Il suo cuore alcolico è perfetto per deliziare i palati e scaldare il cuore in queste fredde giornate di festa.

