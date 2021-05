Gli scarafaggi sono fra gli insetti più diffusi al mondo. Hanno la capacità di nascondersi nei meandri più remoti. Inoltre si riproducono così velocemente da creare in poco tempo una vera e propria invasione. Per questi motivi è davvero difficile liberarsene quando invadono le nostre case. Ebbene vogliamo condividere delle tecniche davvero efficaci. Dunque vediamo come eliminare per sempre gli scarafaggi con questi due rimedi naturali infallibili e poco conosciuti.

I pericoli degli scarafaggi

Allontanare questi blattoidei è davvero fondamentale. Non solo per chi ha paura o è ossessionato da una casa pulita. Gli scarafaggi infatti possono essere portatori di virus e batteri, causando intossicazioni alimentari. Oppure malattie gravi come salmonella, colera o tifo. Sono le zampe di questi animaletti i veri veicoli del contagio. Dunque è particolarmente importante che non vengano a contatto con tutto ciò che abbiamo in cucina. Anche i loro escrementi sono urticanti per molte persone. Possono causare orticaria, starnuti e congiuntiviti. Solitamente gli scarafaggi amano proliferare in ambienti umidi e scuri. Sono particolarmente attirati dagli anfratti dove si celano avanzi o scarti di cibo.

Alla luce di questi rischi vediamo come eliminare per sempre gli scarafaggi con questi due rimedi naturali infallibili e poco conosciuti.

Come scovarli

Per prima cosa dobbiamo capire quali sono le aree infestate. Per farlo possiamo orientare un ventilatore ad una certa velocità verso la zona incriminata. Se è stata invasa assisteremo ad una fuga di massa dei piccoli insetti. In alternativa al ventilatore si può utilizzare una torcia potente. Una volta individuata l’area passiamo all’azione.

Il borace

Uno dei metodi più efficaci ed economici per dire addio a questi animaletti ricorre all’aiuto del borace. Questa polvere attira gli insetti. Al contatto agisce come un veleno e li porta alla morte. Spolverare il borace nei luoghi preferiti dagli scarafaggi è un ottimo metodo per prevenire eventuali infestazioni. Ovviamente, data la potenziale tossicità, è bene prendere tutte le precauzioni del caso, soprattutto se si è in presenza di bambini o animali domestici

Terra di diatomee

Un altro rimedio ricorre all’utilizzo della terra di diatomee. Questa sostanza porta all’eliminazione totale degli scarafaggi attraverso la loro disidratazione. È una sostanza assolutamente innocua se viene in contatto con gli alimenti. Il modo più rapido e veloce per utilizzarla consiste nel riempire un calzino di questa terra. Quindi passarlo sulle superfici infestate. Il leggero strato che rimarrà sarà sufficiente a tenere lontani li scarafaggi.

Ecco dunque svelato come eliminare per sempre gli scarafaggi con questi due rimedi naturali infallibili e poco conosciuti.

