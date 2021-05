Tutte le piante vogliono fiorire in questo periodo che necessita qualche cura particolare fra cui la buona concimazione. Proprio questa richiede attenzione a causa di qualche errore molto diffuso che rovina pianta e fioritura. Ecco perché non si vedranno mai sulle nostre piante fiori meravigliosi e profumati con questi terribili errori di concimazione .

Le piante in fiore

Nelle zone più calde le piante come i gerani sono già in fiore. Il geranio in particolare è una pianta che fiorisce anche se non la si concima, perché abbastanza resistente ed è adatta a chi non ha molto tempo da dedicare al terrazzo. Basta non dimenticarsi di togliere le foglie secche e di bagnarla quando necessario.

Altra cosa sono le orchidee che richiedono un’attenzione maggiore e che in genere sono piante che si tengono in casa. Le rose sono le regine dell’estate e pur adattandosi in vaso, crescono meglio in giardino. Tra l’altro sono molto forti e si possono moltiplicare con questo semplice metodo.

Molti profittano di questo periodo per fare un salto al vivaio dove acquistare delle piantine di fiori. È un momento bello, ma proprio la voglia di prendersene cura porta a volte a commettere degli errori. Presi dal timore che la pianta abbia bisogno di un aiuto particolare, si decide di nutrirla con una buona dose di concime.

Tuttavia quando la pianta è stata appena acquistata ha già i suoi fiori ben in mostra. Ha già ricevuto le giuste cure durante la permanenza in vivaio o in negozio. Non c’è assolutamente bisogno di concimare. A volte il cambio di luogo possono indurre i fiori a cadere. Allora si lascia il tempo che i fiori cadano, per poi concimarla per una nuova fioritura.

Come fare

Se invece la pianta è già da tempo in casa ed è in periodo di fioritura, allora bisogna concimarla regolarmente. Nel caso delle orchidee senza eccedere. Una volta o due volte al mese è sufficiente e con poco concime. Le orchidee seguono la regola meglio poco che troppo.

Se una pianta è malata meglio non concimare, sarebbe come voler incentivare o far lavorare un corpo stanco; basta invece la semplice acqua.

Con questi preziosi consigli le piante potranno vivere bene e fare delle splendide fioriture.