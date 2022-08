In estate sono pochissime le case che non subiscono l’invasione degli insetti fastidiosi. Quando le finestre sono aperte non è inconsueto vedere entrare dei piccoli disturbatori che occupano i nostri spazi. Pensiamo alle mosche che si poggiano su qualunque superficie, alle zanzare che ci ronzano nelle orecchie e che pungono la pelle. Ma anche alle api e alle vespe, che potrebbero crearci delle pericolose allergie.

Infatti è sempre necessario munirsi di tende o zanzariere per evitare che questi insetti entrino in casa. Ma per allontanarli potremmo anche procurarci alcune piante che abbelliscono i balconi e con il loro profumo allontanano i disturbatori.

L’invasione di questi insetti

Durante la bella stagione possiamo anche notare sul pavimento una lunga fila di esseri di colore nero che si muovono perfettamente allineati e all’unisono. Ecco l’invasione delle formiche che potrebbe davvero rovinarci la giornata. Sono sempre in cerca di cibo, quindi le cucine sono i loro luoghi ideali.

Le vediamo sbucare all’improvviso quando sul pavimento compare anche una minuscola briciola di pane. Riescono a trovare anche il più piccolo forellino per intrufolarsi in casa e invadere i nostri spazi. È necessario, quindi, pulire sempre accuratamente il pavimento e le superfici per eliminare le tracce di cibo.

Ma le nostre case potrebbero anche essere il luogo ideale per la proliferazione dei pesciolini d’argento. Spesso compaiono nella dispensa, nelle fessure del legno, dietro ai quadri e nei cassetti. Parliamo di un insetto innocuo per l’uomo, ma che potrebbe velocemente invadere le nostre case. Predilige gli ambienti umidi, si adatta velocemente ed è molto longevo.

Eliminare formiche e pesciolini d’argento con un rimedio inaspettato

Prima che questi due insetti invadano e prendano il comando della nostra casa, dobbiamo assolutamente trovare una soluzione efficace per risolvere il problema. Ecco che ci viene in aiuto un vecchio rimedio della nonna, economico e naturale.

Non tutti sanno che le bucce di cetriolo potrebbero essere la nostra salvezza. Il loro odore è un deterrente naturale che allontana questi animaletti. Posizioniamo le bucce dove formiche e pesciolini d’argento sono soliti passare. Naturalmente, per essere efficaci, dovranno essere rinnovate ogni giorno.

Ma per eliminare formiche e pesciolini d’argento in casa potremmo anche far bollire dell’acqua e aggiungere le bucce del cetriolo e delle foglie di alloro. Facciamo raffreddare il liquido e filtriamo. Inseriamolo in un contenitore spray e spruzziamo sulle superfici interessate. Questi sono dei semplici rimedi naturali, ma che potrebbero essere molto efficaci.

