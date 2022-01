Il vino è una delle bevande più amate in Italia e la nostra tradizione vinicola è senza dubbio una delle più importanti al Mondo. Una tradizione che si arricchisce ogni giorno di prodotti tutti da scoprire. È proprio questo l’argomento di cui parleremo oggi. Allacciamo le cinture perché stiamo per scoprire quello che è stato eletto vino italiano dell’anno 2022 dall’AIS, l’Associazione italiana sommelier. E il bello è che costa appena 18 euro al pubblico. Decisamente pochi per un prodotto di qualità così elevata e realizzato con uve che possiamo trovare soltanto nei nostri territori.

Il Megonio 2019

Ogni anno l’AIS pubblica la sua famosa e ricercatissima Guida Vitae. Ovvero una raccolta dei migliori vini italiani dell’anno. Nell’edizione 2022 sono presentati più di 2.300 vini e 900 di questi hanno ottenuto il riconoscimento più importante: le Quattro Viti. Ma ce n’è uno che ha stupito tutti, sommelier compresi. Stiamo parlando del Megonio 2019 dell’azienda Librandi, che ha ottenuto il punteggio di 99/100 nelle analisi degli esperti.

Un vero e proprio record per questo vino originario della Calabria che ha battuto la concorrenza di prodotti rinomati nel Mondo come il Sassicaia. È il momento di scoprire le caratteristiche di questo vino straordinario che ha dalla sua anche un prezzo di mercato davvero incredibile.

Eletto vino italiano dell’anno secondo una recente indagine, non costa una fortuna ed è perfetto per ogni piatto

Il segreto della bontà di questo vino è fondamentalmente uno: la varietà di uva Magliocco dolce. Una varietà molto antica che si trova soltanto in Calabria.

Dal punto di vista delle caratteristiche, il Megonio è un vino rosso con retrogusto di viole e prugne e un tocco di cacao e vaniglia. Un prodotto allo stesso tempo equilibrato ma dal gusto deciso che si sposa alla perfezione con moltissime portate.

Il Megonio si esalta con i primi piatti a base di carne. Allo stesso tempo è perfetto per accompagnare selvaggina come lepre e cinghiale. Le sue note fruttate, infine, lo rendono particolarmente indicato anche per i formaggi più stagionati.

