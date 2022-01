Dopo qualche anno, anche i migliori PC cominciano a essere lenti, finché non diventano veramente difficili da usare. Se il problema è irreparabile, può essere una buona idea comprare un nuovo computer online per risparmiare, ma attenzione a non commettere errori.

Prima di liberarsene e sostituire il vecchio computer, però, si possono adottare diverse soluzioni che potrebbero farlo riprendere. Se si accende ancora, ma va avanti con qualche difficoltà, si può provare a risolvere il problema con un semplice stratagemma.

Rendere il computer più veloce usando un sistema operativo leggero

Per sapere come velocizzare un PC vecchio e lento, quindi, prima di tutto bisogna individuare la gravità del problema.

Se il computer è salvabile, si può applicare una delle soluzioni migliori per renderlo più veloce, ossia usare un sistema operativo più leggero. Ci sono diversi modi per farlo, sia per i più abili con la tecnologia, sia per chi preferisce una soluzione semplice e veloce.

In entrambi i casi, si consiglia di fare prima un backup di tutti i file che non si vogliono assolutamente perdere. Si possono salvare per esempio su un hard disk esterno, su una chiavetta USB oppure direttamente online, tramite un servizio di archiviazione nel cloud.

Una volta fatto questo, è il momento di usare un sistema operativo leggero che renda il PC più veloce. Tra questi c’è sicuramente, per esempio, Linux, di cui si può scegliere una delle numerose versioni, tra le più famose Mint e Ubuntu.

I più esperti potranno installare Linux su una chiavetta USB tramite un programma dedicato e caricarlo sul PC. Per chi ha necessità di una soluzione più comoda, ora vediamo come fare.

Come velocizzare un PC vecchio e lento Windows o Mac con questo trucco che lo farà durare più a lungo

Chi ha bisogno di una soluzione rapida e comoda per rendere il proprio PC finalmente più veloce, potrà comprare un dispositivo speciale. Si tratta di una chiavetta USB che ha già al suo interno tutto quello che serve e che contiene già un sistema operativo leggero.

Se non si vuole installarlo per conto proprio, questa chiavetta è quindi un’ottima soluzione. Basta collegarla al PC e seguire poche delle semplicissime istruzioni.

Con pochi euro, ma anche con molta facilità, si potrà ottenere un computer più veloce senza doverlo sostituire. È un bel modo per risparmiare e per far durare il proprio PC più a lungo.

Approfondimento

Come nascondere un ordine su Amazon da PC e cellulare in due semplici passaggi