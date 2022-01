Gennaio si sa che è il mese della moda, quella maschile sì, ma che segue subito la couture di Parigi. Per le sfilate ready-to-wear donna, invece, dobbiamo aspettare febbraio. La couture non è sicuramente accessibile, è il sogno della moda. Dove sfilano look che raccontano storie e dimensioni ultraterrene. Passerelle che fanno sfilare abiti da mille e una notte.

Anche se in queste sfilate parigine l’eccezione l’abbiamo vista. Infatti, ha fatto molto parlare di sé la sfilata di Valentino. Una couture che vende il sogno dell’abito, ma un abito realizzato sulla donna o sull’uomo di oggi.

Una couture, dunque, inclusiva, che abbraccia tutte le taglie. Perché è il capo che si adatta al corpo e non il corpo che si adatta al capo. Forse un sogno più tangibile, più vicino alla realtà? Senz’altro, ma sicuramente il sogno di tante persone ancora irraggiungibile.

Oltre a questa nuova couture, però, arriva anche un interessante nuovo make up. Ma non dallo show di Valentino, diretto da Piccioli, bensì dall’amica Maria Grazia Chiuri. Ricordiamo che i due hanno diretto insieme lo stile della maison romana fino al 2016. Proprio, quindi, dall’ex partner di lavoro, che oggi disegna Dior, arriva una nuova tendenza trucco.

Non nero o marrone ma ecco il colore da stendere sugli occhi visto alle sfilate di Parigi

Quindi arriva un nuovo colore tutto da sfoggiare. Stiamo parlando dell’eyeliner bianco.

Un filo bianco che segna l’occhio, lo illumina e lo valorizza. Il direttore creativo del make up di Dior, Peter Philips, lo descrive proprio così, come “un filo, una leggerezza sul viso”. Perciò, invece del solito eyeliner nero, Dior cambia le regole della sua fiaba e usa il bianco come colore.

Un segno netto e grosso che parte dall’angolo palpebrale mediale e supera quello esterno. Il segno, però, sarà solo sulla parte inferiore e non su quella superiore, dove solitamente viene tratto. Inoltre, per esaltare ancora di più l’occhio non bisogna usare il mascara. L’occhio deve risultare naturale e deve essere abbellito solo da questo segno bianco sotto l’occhio.

Di eyeliner bianchi in commercio ce ne sono veramente tanti. Se già abbiamo un nostro eyeliner preferito, possiamo sempre controllare se ne esiste uno bianco. Perché ognuno si trova meglio con un determinato prodotto e molte volte non tutti vanno bene. Duque, non nero o marrone ma ecco il colore che bisogna indossare sugli occhi la prossima primavera estate ma quest’inverno.

Approfondimento

Se i capelli dopo l’asciugatura del phon sono crespi, gonfi ed elettrici ecco come fare