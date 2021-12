La cipolla è quell’alimento che, insieme all’aglio, è sempre presente nelle cucine degli italiani. Una pianta erbacea bulbosa, probabilmente originaria dell’Asia occidentale, già conosciuta dal popolo Egizio che ne apprezzava le proprietà benefiche e nutritive.

La cipolla di Tropea, quella bianca, quella dorata, ecc. Sono tantissime le varietà che si coltivano negli orti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Parliamo di una pianta che resiste benissimo alle temperature più fredde, infatti viene piantata proprio nel periodo autunnale. Un ortaggio che non necessita di particolari cure, ma che regala grandi soddisfazioni anche ai meno esperti. Per crescere sana e rigogliosa, la cipolla, ha bisogno di un terreno sciolto, ben drenato e di un apporto medio di acqua.

Qualche piccola curiosità

Da Nord a Sud, la cipolla è un alimento molto utilizzato in cucina. Pensiamo al classico soffritto, ma anche alle marmellate, alla frittata di cipolla e alle varie insalate estive. Insomma alimento molto versatile da gustare sia cotto che crudo.

Un ortaggio che non tutti apprezzano. Infatti molti non amano il suo sapore e l’odore pungente. A tal proposito vogliamo consigliare ai nostri Lettori questo precedente articolo “Se l’odore sgradevole della cipolla invade il frigo, non disperiamo perché possiamo eliminarlo in pochi minuti grazie a questi rimedi casalinghi”.

Anche se non è apprezzata da tutti, la cipolla è considerata un antibatterico naturale in grado di aiutare il benessere del nostro organismo.

Per conservare le cipolle al meglio e a lungo basta questo furbo trucchetto che non tutti conoscono

Capita spesso si comprare al supermercato dei sacchetti contenenti un elevato numero di cipolle. Dobbiamo fare molta attenzione alla loro conservazione, perché se custodite ad una temperatura sbagliata e in un luogo non adatto, potrebbero germogliare e ammuffire.

Infatti andrebbero riposte in un sacchetto di carta o una cassetta, con le radici verso l’alto e conservate in un luogo buio e asciutto.

Ma oggi Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo proporre ai nostri Lettori un metodo di conservazione alternativo, molto differente da quello tradizionale. Infatti vedremo subito come preparare la polvere di cipolla.

È un procedimento molto semplice anche se un po’ lungo. Basta sbucciare 3 cipolle, tagliarle a rondelle e posizionarle, ben distese, su una teglia rivestita da carta forno. Inforniamo a 120 gradi per circa 2 ore. Controlliamo spesso che le cipolle non brucino. Saranno pronte quando riusciremo a sbriciolarle con le mani. Naturalmente attenzione a non ustionarsi.

Terminato il tempo di cottura, lasciamole raffreddare e infine tritiamole. Per conservare le cipolle al meglio e a lungo basta questo furbo trucchetto che non tutti conoscono.

Infine, riponiamo la polvere di cipolla in un barattolo di vetro dotato di chiusura ermetica.

Lettura consigliata

Non tutti li amano ma questi 2 alimenti contengono antiossidanti naturali che proteggono il cuore