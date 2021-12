In questo periodo dell’anno tutti fanno incetta dei classici dolci natalizi. Parliamo soprattutto di pandori e panettoni, l’orgoglio della tradizione italiana. Ormai, esistono sempre più varietà, prodotte da un gran numero di marche diverse. Anche i gusti variano enormemente rispetto al passato, permettendoci di andare oltre il classico panettone con uvetta e canditi. Soprattutto, se si considerano i panettoni artigianali, che troviamo sia nei supermercati che nei negozi specializzati in dolciumi e nelle pasticcerie.

In tutta questa varietà però, come facciamo a sapere se la scelta è giusta? Fortunatamente, Altroconsumo ha condotto dei test su alcuni panettoni che tutti troviamo in vendita. Così sono stati eletti i migliori panettoni dell’anno, costano pochissimo e sono buoni quanto quelli artigianali.

Si tratta di uno dei test più attesi dai consumatori e ha coperto analisi e assaggio di 12 panettoni. Il risultato ci sorprenderà, perché potremo acquistare un panettone di qualità con meno di 6 euro.

Eletti miglior panettoni dell’anno, costano pochissimo e sono buoni quanto quelli artigianali

Dobbiamo considerare che i 3 panettoni, eletti da Altroconsumo come i migliori del 2021, spiccano soprattutto per il rapporto qualità prezzo.

Partiamo dal panettone classico Coop, in vendita ad appena 5,12 euro circa. Ha ricevuto 69 punti qualità, attestandosi come un panettone di “qualità buona”. All’assaggio i consumatori hanno valutato tutte le caratteristiche del panettone dopo l’assaggio, assegnandogli sempre 4 stelle su 5. Gli esperti invece hanno assegnato 3 stelle a presentazione, aspetto interno, aroma e gusto.

Il secondo panettone ad entrare in classifica è quello classico della Maina. In questo caso, i punti ricevuti sono 71, venendo quindi giudicato di “qualità ottima”. Eppure, lo troviamo in vendita a 5,32 euro circa. In questo caso, consumatori ed esperti si sono trovati d’accordo e hanno assegnato 4 stelle all’aspetto interno ed esterno.

Il terzo e ultimo panettone, si trova a pari merito con quello prodotto dalla Maina. Nonostante questo, ha raggiunto un punteggio più alto nella fase dell’assaggio rispetto a quest’ultimo. Infatti, ha ricevuto 4 stelle su 5 in tutte le categorie, superando gli altri due in quanto a gusto e aroma. Non solo, ma contiene leggermente meno zuccheri rispetto ai panettoni analizzati sopra.

Il panettone vincitore della classifica è il Panettone di Milano di Vergani. Questo spicca quindi per lo straordinario rapporto qualità prezzo, essendo in vendita a soli 13,95 euro circa. Certo, si tratta comunque di una fascia di prezzo più alta, ma abbiamo visto che possiamo comunque gustare o regalare un panettone di ottima qualità anche senza raggiungere i 6 euro.

Invece, per un dessert fatto in casa, proviamo il dolce semplice e gustoso dalla forma insolita pronto in pochi minuti e senza sporcare perfetto per le feste.