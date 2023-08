Ekaterina Antropova, la pallavolista azzurra che ruba la scena a Paola Egonu: chi è e quanto guadagna

Ekaterina Antropova, Kate per amici e familiari, fa il suo debutto in Nazionale e mostra subito di avere la stoffa di una campionessa e un tiro potentissimo. Una vera sorpresa per tanti che non seguono assiduamente lo sport. Con Paola Egonu costretta in panchina, sarà lei la nuova rivelazione del volley azzurro?

L’Italia ha collezionato una serie di vittorie in questa prima fase degli Europei di pallavolo femminile e ora si appresta ad affrontare le ultime sfide, quelle più impegnative. E già tutti parlano di lei, Kate Antropova, la giocatrice ventenne dai nervi saldi e dal tiro potente e preciso. E dire che ha ottenuto la cittadinanza italiana in extremis dopo un iter burocratico complesso, giusto in tempo per giocare la sua prima partita in Nazionale nel ruolo di opposta, lo stesso di Paola Egonu.

Chi è Ekaterina Antropova, la pallavolista azzurra

Se gli italiani sentono spesso parlare nel bene e nel male di Paola Egonu, non sanno molto della pallavolista di origine russa che ha fatto da poco il suo esordio in Nazionale. Kate Antropova vive in Italia da quando aveva 15 anni ma nasce in Islanda da genitori di origine russa. Prima del suo trasferimento nel nostro Paese vive però in Russia, a San Pietroburgo, dove è tornata con la sua famiglia a pochi mesi dalla nascita. È sorprendentemente alta, 2,02 metri, una misura straordinaria anche per una pallavolista e questo costituisce sicuramente un vantaggio nello sport che pratica. È stata proprio l’altezza a orientarla da adolescente verso il volley mentre da bambina amava la ginnastica ritmica e la danza.

Una rapida ascesa

Cresciuta in una famiglia di sportivi, la madre è stata giocatrice di pallamano e il padre pivot nel basket. Decide quindi di venire nel nostro Paese per le possibilità di crescita offerte in uno sport che da noi segue una lunga tradizione. In Italia il percorso di Kate è tutto in ascesa, prima nella Volley Academy Sassuolo e poi in serie A1 nella Savino Del Bene di Scandicci. Vince nel 2022 la Challenge Cup e nell’anno successivo la Coppa CEV, in entrambi i casi come MVT che in gergo sportivo indica il giocatore di maggior valore.

Quanto guadagna?

Quanto guadagna Ekaterina Antropova, la pallavolista azzurra? Mediamente una giocatrice di volley in A1 guadagna intorno ai 150 mila euro. Si stima invece, che una top player possa guadagnare fino a 250 mila euro. Si tratta tuttavia di cifre ottenute confidenzialmente dato che non è consentito rendere noti gli onorari percepiti dai giocatori. Nel volley infatti a differenza di altri sport le somme non vengono depositate e non ci sono dati ufficiali. A queste cifre si aggiungono i premi in denaro che i giocatori percepiscono per i successi ottenuti nelle manifestazioni, assegnati dalla Fipav e dagli organizzatori della rassegna.

Si tratta di cifre importanti ma comunque irrisorie se confrontate con quelle del calcio. Oppure, con gli onorari degli sportivi in altri Paesi del Mondo, primo fra tutti gli Stati Uniti. L’unica giocatrice a superare abbondantemente queste cifre è Paola Egonu. Nella stagione 2022-’23 con il trasferimento al VakifBank Istambul si dice abbia percepito un onorario superiore a 1 milione di euro. La stessa cifra pare le sia garantita dalla Vero Volley Milano.

