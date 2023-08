Il ritorno dell’inflazione ha segnato il rialzo dei rendimenti delle attività mobiliari e immobiliari. In pochi semestri anche i valori medi del real estate sono esplosi, sia che si tratti di affitto che di vendita. Al riguardo, ecco quanto rende oggi una casa sui 60 mq affittata a un single o a una coppia o 2 studenti universitari.

Consideriamo il caso di un piccolo appartamento che si voglia mettere a reddito per una rendita periodica. Quanto renderebbe a seconda della tipologia di inquilino? Procederemo da Nord a Sud in un ipotetico viaggio dei rendimenti immobiliari e immaginando solo due tipologie di locatari: universitari e single o coppie.

Affittare un bi/trilocale al Nord: quanto rende?

In linea generale è impossibile avere risposte univoche considerata la molteplicità dei parametri in gioco. Tipo l’effettiva forza di domanda, la tipologia prevalente di clientela sul mercato, lo stato e l’ubicazione dell’immobile. Un conto è la metropoli altro è la città di provincia, come i prezzi medi del Nord Italia contro quelli del Sud.

Ricorrendo ai dati di Immobiliare.it vediamo quanto renderebbe una casa di 60 mq in alcune città del Nord: Milano, Bergamo, Torino, Verona e Genova. A seconda dei mq e della ripartizione interna dell’appartamento potrebbe trattarsi di bi/trilocale.

Secondo i dati, in caso di stanza singola affitta a uno studente il prezzo medio sarebbe di 626 €/mese a Milano, 411 €/mese a Bergamo. I valori medi passerebbero a 373 €/mese a Torino e a 401 €/mese e 322 €/mese rispettivamente a Verona e Genova. E se invece si trattasse di due amici che volessero condividere il posto letto in una doppia (il bilocale, per esempio)? I prezzi medi sarebbero di 348 €/mese a Milano, 217 €/mese a Verona, 219 €/mese a Torino e 188 €/mese a Genova.

Più in generale, secondo la stessa fonte i prezzi medi al mq dell’affitto di una casa al Nord a luglio 2023 sono stati i seguenti:

Friuli Venezia Giulia 9,32 €/mq;

Liguria: 10,75 €/mq;

Lombardia: 16,42 €/mq;

Piemonte: 8,67 €/mq;

Trentino A. A.: 12,35 €/mq;

Valle d’Aosta: 17,57 €/mq;

Veneto: 11,12 €/mq.

Quanto rende l’affitto di un piccolo appartamento al Centro Italia

Nel Centro Italia, invece, i valori medi variano tanto da Regione a Regione. Ad esempio si passa dai 13,05, 14,62 e 14,11 €/mq di, rispettivamente, Emilia R., Toscana e Lazio ai 7,75, 8,57 e 9,96 €/mq di Molise, Abruzzo e Marche.

Quanto agli affitti medi agli studenti universitari, una stanza singola renderebbe all’incirca 482 €/mese a Bologna, 463 €/mese a Roma e 435 €/mese a Firenze. I prezzi delle singole scendono di più in città come Parma (357 €/mese), Latina (306 €/mese), Perugia (254 €/mese) e Pescara (254 €/mese). Quanto al posto letto in doppia, infine, incontriamo valori medi di 272 €/mese a Roma e 255 €/mese a Firenze, di 199 €/mese a Pisa e 131 €/mese a Perugia.

Ecco quanto rende oggi una casa sui 60 mq affittata a un single o a una coppia o 2 studenti universitari

Infine arriviamo al Sud Italia. Qui i valori medi dell’affitto al mq a luglio sono stati di 7,99 e 14,13 €/mq in, rispettivamente, Sicilia e Sardegna. Risalendo lo Stivale troviamo 8,81 €/mq in Calabria, 7,54 €/mq in Basilicata, 9,54 €/mq in Campania e 8,73 €/mq in Puglia

Chiudiamo con gli affitti medi agli universitari. Secondo i dati disponibili, una stanza singola renderebbe 363 €/mese a Napoli, 356 €/mese a Bari, 272, 261 e 238 €/mese a, nell’ordine, Palermo, Messina e Catania. Invece il posto letto in una doppia renderebbe (sempre lordo) in media 258 €/mese a Napoli e 173 €/mese a Palermo.

