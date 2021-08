Negli ultimi anni il settore agricolo attrae un numero sempre crescente di persone, soprattutto tra i giovani. Inoltre, diversamente da quanto si possa supporre, il periodo della pandemia non ha arrestato questo trend in continua crescita.

Secondo le stime di Coldiretti, il 2020 ha fatto registrare un aumento del 14% del numero di aziende agricole gestite da giovani. Un dato indubbiamente significativo che colloca l’Italia al primo posto in Europa per numero di aziende agricole gestite da under 35.

Inoltre, con i numerosi fondi ed incentivi previsti con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l’agricoltura diventa un’ottima opportunità d’investimento.

Ecco un’ottima opportunità di guadagno per chi possiede un terreno agricolo

Considerato l’ottimo momento per investire nell’agricoltura, non resta che scegliere quale potrebbe essere l’investimento più valido. Un’ottima opportunità di guadagno per chi possiede un terreno agricolo o per chi decidesse di investire nell’agricoltura, potrebbe essere la lombricoltura.

La lombricoltura, cioè l’allevamento di lombrichi, rappresenta un’attività innovativa dall’ottima redditività. L’incredibile opportunità data dalla lombricoltura sta nelle ampie possibilità di guadagno, a fronte di un investimento iniziale non esorbitante.

Innanzitutto, attraverso la lombricoltura è possibile produrre l’humus, che rappresenta uno dei migliori concimi presenti in natura. La sua commercializzazione potrebbe rivelarsi estremamente redditizia, considerando l’ottimo momento del settore agricolo ed una domanda in netta crescita. L’humus ha un costo che oscilla attorno ai 60 Euro al quintale.

Gli altri aspetti vincenti di questa attività

Un altro aspetto da non sottovalutare è il mantenimento dell’allevamento. I costi di gestione dell’attività possono essere relativamente bassi.

Il nutrimento ideale per i lombrichi è ovviamente di tipo organico. In pratica, l’allevamento può essere alimentato dagli scarti organici dell’azienda stessa o anche dagli scarti di altre aziende. Non sono rari i casi in cui le aziende vengano pagate per lo smaltimento di rifiuti organici.

Un’ulteriore opportunità dato da questo tipo di attività sta nella possibilità di commercializzare i lombrichi. In base al loro impiego, i prezzi di questi animali possono raggiungere i 70 €/Kg.

Per chi volesse optare per un diverso tipo di attività agricola, ecco un’altra idea vincente dagli incredibili margini di guadagno!