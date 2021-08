Stimoli da parte dell’amministrazione Biden, dati che confermano una crescita con inflazione contenuta e al momento non in grado da mettere in serio pericolo la crescita degli utili societari. Inoltre, trimestrali delle società che continuano a esprimere forza. Questi sono i motivi che continuano a spingere i mercati americani, che sembrano voler sfidare i loro massimi annuali e prepararsi ad ulteriori allunghi già dai prossimi giorni.

Quali sono le opportunità da poter cogliere e quali potrebbero essere i pericoli dei prossimi giorni?

Non vediamo pericoli tranne che i prezzi scendano in chiusura di seduta odierna sotto i livelli che indichiamo nel prossimo paragrafo.

Ecco i livelli da monitorare per la giornata di contrattazione di martedì:

Dow Jones

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 34.673.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 14.615.

S&P 500

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 4.372.

Attenzione, oggi è importante perchè la debolezza di ieri deve da subito essere ridimensionata da un rialzo odierno. Se non sarà così, il quadro tecnico potrebbe indebolirsi drasticamente.

Quali invece le opportunità?

A Wall Street il titolo Eli Lilly anche se ha raggiunto i massimi annuali proiettati potrebbe ancora accelerare al rialzo nei prossimi giorni.

Procediamo per gradi.

La società scopre, sviluppa e commercializza prodotti farmaceutici per uso umano.

Il titolo (NYSE:LLY) ha chiuso la giornata di contrattazione del 2 agosto al prezzo di 246,60 dollari in rialzo dell’1,27% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 160,40 ed il massimo a 248,40.

Le nostre proiezioni per l’anno 2021 erano le seguenti:

area di minimo prevista 145,11/164,19

area di massimo prevista 205/245,11.

Sono stati raggiunti i livelli di massimo proiettati nel nostro report di febbraio di quest’anno.

Analisi di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (23 giudizi) stimano che il titolo esprima un fair value di circa 241 dollari per azione. I nostri calcoli invece, portano ad un prezzo obiettivo in area 340 dollari.

La migliore strategia di investimento

Mantenere il titolo con stop loss di lungo termine a 216,99 e con obiettivo primo a 265/279 dollari da raggiungere in 1/3 mesi. Supporto di breve termine a 230,56. Per chi volesse comprare il titolo ai livelli attuali può attenersi agli stessi livelli operativi.

Si procederà per step.