Le 5 candele natalizie profumate da mettere in casa o da regalare

Candele profumate: una geniale idea per il Natale. Sia per la casa sia da regalare. Vediamo allora quali sono le più belle e profumate per il nostro soggiorno. E vediamo anche quali sono le migliori da porgere come presente.

Una candela profumata è sempre un’ottima idea. La possiamo tenere a casa, magari in soggiorno o in camera, oppure possiamo anche regalarla come pensierino di Natale.

Le candele delle feste

In commercio si trovano tantissime candele, ma spesso per le festività le varie aziende realizzano delle piccole capsule collection dedicate. Ad esempio per Halloween ci sono state moltissime candele a tema e dai toni nero e arancione.

Stessa cosa è per il mese del Natale che si arricchisce di candele dalle nuance rosse, bianche e verdi. Ma non finisce di certo qui, perché le fragranze ricorderanno la neve sul suolo, gli ebeti bagnati, la cioccolata calda e il legno bruciato del camino. Una fragranza cozy per un ambiente intimo e natalizio. Una fragranza che ci riporta alla mente subito le piste da sci, le montagne innevate, i boschi e i borghi.

Sono ottime per coprire l’odore di cibo

Inoltre non dobbiamo mai dimenticare che le candele profumate non servono solo a donare un piacevole odore alla casa. Queste servono anche quando cuciniamo e non volgiamo che la nostra cucina o in generala casa abbia poi l’odore di cibo. Ci sono moltissimi cibi che cucinati lasciano una fragranza non buona per la casa. Se usiamo le candele profumate questo ovviamente non accade.

Le 5 candele natalizie profumate

La prima della lista è una candela pensata all’abbraccio caldo dello stare insieme attorno al camino. Si chiama “Magia del Camino” ed è la candela realizzata da Acqua di Parma per la collezione Holiday. Una fragranza legnosa e confortevole che si mixa alle note calde dell’incenso e dell’ambra.

Poi abbiamo Diptyque che omaggia l’inverno e le feste con tre candele in limited edition: “Étincelles”, “Sapin” e “Neige”. La prima ricorda un fuoco di legna attenuato dalle note di caffè e cacao. La seconda invece è ricca di note di pino di montagna, riscaldate da accenti di mimosa. La terza infine diffonde una delicata armonia di fiori di eliotropio e muschi bianchi.

Da non perdere anche le candele di Fornasetti Profumi. “Frutto Proibito” è una fragranza che incontra le note Mediterranee e agrumate di testa e quelle del gelsomino in un profumo perfetto per le feste di Natale. Ecco allora le 5 candele natalizie profumate che possono essere regalate, magari come regalo last minute. Oppure possono profumare la nostra casa.