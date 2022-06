Il concetto di buona cucina è radicalmente cambiato negli ultimi decenni, abbandonando lo stile barocco e abbondante legato agli anni ’80. Un tempo, infatti, venivano considerate pietanze signorili quelle ricolme di ingredienti, ricche di salse e servite in quantità eccessive. Oggi la cucina ha preso tutt’altro indirizzo ed il concetto dominante è quello del “pochi ingredienti ma buoni.” Il piatto che presentiamo oggi rispecchia proprio questa idea avendo una lista degli ingredienti molto circoscritta. Se dunque cerchiamo un primo piatto per sbalordire i nostri ospiti ma senza eccedere con ingredienti e preparazioni ecco una semplicissima pasta incredibilmente cremosa.

Pochi ma buoni

Generalmente quando pensiamo ai primi piatti di pesce subito vengono in mente i grandi classici della cucina italiana. Impossibile non citare, infatti, autentiche squisitezze come gli spaghetti allo scoglio o quelli alle vongole. Oggi però vedremo qualcosa di diverso dal solito, contraddistinto da una gradevole freschezza e impeccabile eleganza. Gli ingredienti per il nostro piatto di pasta sono:

linguine;

limone non trattato;

burro;

bottarga.

Come detto, pochi ingredienti regaleranno un primo piatto buono da perdere la testa. Quello che dovremo fare innanzitutto sarà mettere a bollire l’acqua per la pasta avendo cura di non salarla troppo. Nel frattempo in padella faremo sciogliere un’abbondante dose di burro nel quale grattugeremo la scorza di un limone non trattato. In questo passaggio facciamo attenzione a non grattare anche la parte bianca del limone che, altrimenti, risulterebbe amaro.

Ecco una semplicissima pasta incredibilmente cremosa a base di pesce da realizzare velocemente con pochi ingredienti

Lasciamo che il burro insaporisca a fiamma bassa e, quando l’acqua bollirà, buttiamo giù la pasta. Lasciamo che questa cuocia per circa metà del suo tempo di cottura per poi scolarla direttamente nella padella con il burro aromatizzato.

A questo punto metteremo in pratica la tecnica per ottenere sempre una pasta incredibilmente cremosa, ovvero la risottatura.

Il concetto è quello di sfruttare gli amidi della pasta in modo tale da renderla cremosa ma senza l’aggiunta di ulteriore olio o burro. Facciamo dunque cuocere la pasta aggiungendo man mano dell’acqua di cottura al bisogno fin quando non sarà pronta. Al termine della cottura avremo ottenuto una pasta cremosa e lucida sopra alla quale grattugeremo un’abbondante dose di bottarga. Il piatto, poi, può essere ulteriormente impreziosito utilizzando alla fine un semplice crudo di gamberi.

Lettura consigliata

