Con l’arrivo della primavera la natura si risveglia. I fiori cominciano a sbocciare, le temperature si alzano ed è piacevole passare del tempo all’aria aperta e godere del clima mite. Ma per alcuni soggetti l’arrivo della bella stagione è un vero e proprio incubo. Infatti, l’avvicendarsi delle diverse fioriture non è molto gradito a chi soffre di allergia ai pollini. Gli italiani che hanno questa problematica sono davvero tanti. La percentuale si attesterebbe intorno al 45%, tra cui molti giovani. Le allergie stagionali sono causate dall’esposizione a sostanze volatili presenti solo in alcuni mesi dell’anno.

I sintomi classici delle allergie stagionali

I sintomi più comuni delle allergie ai pollini sono: lacrimazione, naso che cola, ostruzione nasale, prurito agli occhi e i classici starnuti. In alcuni casi i sintomi includono anche difficoltà del sonno, irritabilità e tosse. La diagnosi di questo tipo di allergia va affidata ad uno specialista che, in base alla nostra sintomatologia, potrà prescrivere antistaminici, spray nasali, corticosteroidi o dei colliri per le irritazioni agli occhi.

Ecco una pianta aromatica poco conosciuta che potrebbe calmare i sintomi delle allergie stagionali senza abusare degli antistaminici

Quindi, per contrastare i sintomi delle allergie primaverili spesso si utilizzano gli antistaminici. Questi farmaci, però, avrebbero degli effetti collaterali, quali sonnolenza, nausea, capogiri, ecc. Ma ci sono anche delle piante che potrebbero aiutarci a contenere la sintomatologia, senza ricorrere sempre necessariamente ai medicinali veri e propri. In particolare, parliamo di una pianta aromatica che ha la struttura simile a quella del basilico ed è molto coltivata in Oriente.

Ci riferiamo alla perilla frutescens, molto utilizzata in campo fitoterapico e medicamentoso. Un’erba molto facile da coltivare che necessita di molta luce, ma che non teme né la siccità né i forti venti. Secondo gli esperti, questa pianta sarebbe ricca di vitamina C e proprietà antiossidanti. Verrebbe utilizzata per contrastare le problematiche legate all’apparato respiratorio (asma allergico). I prodotti a base di questa pianta, poi, sarebbero impiegati per il trattamento delle allergie stagionali.

Ecco una pianta aromatica poco conosciuta che potrebbe agire anche contro le infezioni batteriche e che rafforzerebbe il sistema immunitario. La perilla frutescens si dovrebbe assumere tramite compresse, olio, oppure tisana. Naturalmente, parliamo di un rimedio naturale che potrebbe aiutarci ad alleviare alcuni sintomi. Ma è sempre indicato rivolgersi al medico competente per ulteriori informazioni e chiarimenti. Anche perché la perilla frutescens potrebbe scatenare delle reazioni allergiche sull’epidermide.

Lettura consigliata

Non solo cattiva igiene orale, ma alito pesante e mal di denti potrebbero dipendere anche da questa infiammazione cronica o acuta