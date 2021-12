Il nuovo anno è ormai alle porte, non resta che impegnarsi questi ultimi giorni di dicembre per terminare al meglio il 2021.

Infatti, anche se le persone si dividono tra chi crede e chi non crede assolutamente all’oroscopo c’è una cosa ad accomunarle.

La ricerca della felicità, o meglio, della serenità è uno dei sogni della maggior parte degli esseri umani. Nonostante le incertezze e l’imprevedibilità del futuro in molti amano consultare gli oroscopi per trovare una sorta di strada maestra.

Anche il 2022 non sarà esente da fortune, sfortune, gioie e dolori. Ad ogni segno zodiacale è assegnato un percorso di vita differente, che si differenzierà ancora da persona a persona.

Alcuni segni zodiacali avranno moltissima fortuna già a gennaio, tra questi ne troviamo uno che ha avuto un 2021 abbastanza altalenante, il Toro.

Amore e soldi oltre a qualche problema nel futuro di questo fortunato segno zodiacale reduce da un 2021 disastroso

Tra i segni zodiacali che cominceranno il 2022 con il botto troviamo proprio il Toro. L’anno che sta per concludersi non è stato positivo per questo segno, gli imprevisti e le incertezze sono state all’ordine del giorno.

Da un lato il periodo pandemico che si sta vivendo non ha aiutato a portare a termine progetti lavorativi e di vita. Il Toro di questi progetti ne aveva tanti, la maggior parte non andata in porto.

Questo, però, invece di avvilire dovrà spronare i Tori a combattere perché i passi indietro del 2021 serviranno come rincorsa verso un 2022 da favola.

Proprio gli insuccessi dell’anno passato faranno iniziare il nuovo con un po’ di sana ansia. Il futuro è ignoto e spaventoso ma ci si accorgerà presto che il 2022 sarà nettamene differente.

Si potranno, infatti, gettare le basi per una nuova vita sia sentimentale che lavorativa non dimenticando mai la concretezza che caratterizza questo segno.

Il denaro non mancherà ma, soprattutto all’inizio dell’anno, sarà necessario cercare di risparmiare qualcosa. Ci si potrà togliere degli sfizi ma senza esagerare, un eccesso porterà solamente a tanti sensi di colpa.

Sul piano lavorativo in arrivo promozioni se si è dipendenti, nel caso in cui si fosse in proprio alcuni progetti riusciranno a concretizzarsi.

I risultati che arriveranno daranno al Toro molta più sicurezza nelle proprie capacità.

La salute non sarà un problema in questo 2022, nonostante questo si consiglia di rilassarsi ed evitare le arrabbiature.

I nervosismi accumulati nel 2021 dovranno essere archiviati perché le cose cominceranno ad andare bene.

Anche questi altri tre segni zodiacali riceveranno buonissime notizie tra la fine di dicembre e gennaio.

Le coppie tra sentimenti e crisi

In campo sentimentale le coppie di lunga durata riusciranno finalmente a realizzare i loro sogni. Il Toro è un segno zodiacale che ama l’idea di avere una famiglia e il 2022 potrebbe proprio essere il momento adatto per sistemarsi.

Le coppie consolidate potranno cominciare a pensare di andare a vivere insieme e al matrimonio.

In amore il Toro è un segno che non molla facilmente la presa, perfetta l’unione con un’altra persona del medesimo segno.

Per le coppie formate da Toro e Vergine, poi, sarà il momento di concretizzare il rapporto portandolo ad un livello successivo. Convivenze e matrimoni sono nell’aria.

Momenti di crisi, invece, per le coppie formate da Toro e Leone che potrebbero anche arrivare a lasciarsi. Le dispute andranno risolte il più velocemente possibile per evitare questo triste epilogo.

Quindi, amore e soldi oltre a qualche problema nel futuro di questo fortunato segno zodiacale reduce da un 2021 disastroso.