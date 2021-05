Ecco un semplicissimo modo per capire quando è necessario travasare le piante se vogliamo evitare che muoiano

Molti di noi si sono impegnati molto sinora per avere le piante nell’orto e sul balcone verdi e rigogliose. Come abbiamo già visto in questo articolo è sempre importantissimo usare dei concimi efficaci e naturali.

Ma se abbiamo usato il concime giusto, abbiamo potato le piante e le abbiamo annaffiate a sufficienza forse potrebbe non essere abbastanza.

È molto importante infatti travasare le nostre piante in certi casi, in modo da assicurare una vita lunga e sana. Oggi vediamo un semplicissimo modo per capire quando è necessario travasare le piante se vogliamo evitare che muoiano.

Quando è il momento di cambiare il vaso

Le piante che abbiamo in giardino o sul balcone e che stanno dentro ai vasi devono essere travasate di tanto in tanto. Se la pianta è in salute cresce naturalmente e il vaso dopo qualche anno potrebbe non essere più sufficiente per contenerla.

Più la pianta è cresciuta e più avrà bisogni di terriccio e di nutrimento, pertanto potrebbe aver bisogno di più terra e di più spazio per far allargare le radici.

Se vogliamo capire quando la nostra pianta deve essere travasata non è sufficiente vedere la dimensione dei rami e della chioma. Questa potrebbe non essere cresciuta più di tanto ma la pianta potrebbe comunque soffrire.

Per capire lo stato della pianta dobbiamo osservare il colore e la robustezza di foglie e rami. Se appaiono sofferenti e deboli potrebbe essere per la mancanza di spazio sufficiente.

Tutto ciò che dovremo fare è estrarre la pianta dal vaso e inserirla in uno dalle dimensioni maggiori. Il terriccio che aggiungeremo dovrà essere dello stesso tipo di quello precedente in modo da evitare uno shock alla pianta.

Approfondimento

