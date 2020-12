Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Chiunque sia alla ricerca di lavoro, è di sicuro iscritto a Linkedin. Per facilitare questo arduo compito, oggi sveliamo un trucco che non tutti sanno e che può semplificare veramente la vita su questa piattaforma. Visualizzare il profilo Linkedin di qualcuno senza essere notati è semplicissimo, ecco come fare. Oggi spieghiamo in dettaglio come si può procedere.

Cos’è Linkedin

Linkedin è uno dei network più utili per farsi notare da un ipotetico datore di lavoro. Molte delle funzioni presenti sul sito e sull’app mobile non sono chiari a tutti i suoi utenti.

Ad esempio, in pochi sanno che esistono dei modi per non essere visti. Infatti, generalmente, questa piattaforma funziona in questo modo: per facilitare il meccanismo di networking, è sempre possibile vedere chi ha visitato il proprio profilo. È anche possibile verificare se questa visita è avvenuta tramite il profilo di terzi o se, invece, è stata proprio digitata dall’altra persona sul motore di ricerca.

Ci sono però modi per aggirare questa peculiarità del sito.

I metodi

Il più semplice è sicuramente quello di passare a Linkedin Premium, funzione che concede questo vantaggio e molti altri ancora per ben 60,49 euro al mese. Ma se non si vogliono spendere così tanti soldi c’è un altro escamotage: attivare la modalità privata. Ecco il procedimento spiegato passo per passo:

a) accedere tramite l’app al proprio account e cliccare a destra sulla nostra foto profilo;

b) si aprirà una tendina, scegliere la dicitura “Impostazioni”;

c) cliccare su “Visibilità” e poi su “Opzioni di visualizzazione profilo”;

In questa sede appaiono tre tipi di visualizzazione: quella preimpostata pubblica, quella totalmente privata e una che indica semplicemente la vostra area geografica e il lavoro che state svolgendo.

Oggi abbiamo fatto chiarezza su come visualizzare il profilo Linkedin di qualcuno senza essere notati: è semplicissimo, ecco come fare.

