Ecco un prodotto ecologico ed economico con cui potreste pulire la casa. Nell’ambito delle pulizie ”fai da te” si sente spesso parlare dell’utilizzo dell’aceto, a volte in combinazione con il bicarbonato. Sfatiamo il primo mito: quest’ultima soluzione non funziona. Non solo i suoi due componenti si annullano a vicenda, ma il bicarbonato non ha nessuna funziona igienizzante. Sbianca, toglie i cattivi odori e pulisce, ma senza disinfettare.

Per quanto riguarda l’aceto, sfatiamo invece un secondo mito: non è ecologico ed efficace come si pensa. Anzi, a lungo andare il suo utilizzo corrode le superfici metalliche e danneggia lavatrici e lavastoviglie. Strofinato su superfici in acciaio potrebbe riportare alla luce il nichel, quindi causare spiacevoli disagi a chi ne è allergico. Insomma, forse utilizzare l’aceto non conviene così tanto, soprattutto quanto esiste una valida alternativa. Scopriamo quale.

Ecco un prodotto ecologico ed economico con cui potreste pulire la casa

L’acido citrico (da non confondere assolutamente con quello nitrico) è molto più efficace ed ecologico dell’aceto. Infatti, i dati ufficiali di biodegradabilità e tossicità per gli organismi acquatici dimostrano che l’acido acetico inquina 53 volte di più rispetto a quello citrico. Una differenza di non poco conto!

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Può essere usato per preparare ammorbidenti, brillantanti e lucidanti per l’acciaio. La differenza è che non si corre alcun rischio di corrodere le superfici su cui si applica. E che in più non lascia alcun odore sgradevole.

Un’ultima buona ragione per preferirlo? Il prezzo! In genere si utilizza l’aceto proprio perché è economico. Tuttavia, bisogna sapere che 100-150 grammi di acido citrico costano quanto una bottiglia di aceto da 1 L, cioè da 50 centesimi ad 1 euro.

Prima di trarre le dovute conclusioni, bisogna sapere che la succitata dose di acido citrico consente di realizzare 1 L di detersivo fatto in casa.

Dove acquistare l’acido citrico?

Su internet, in erboristeria o nei negozi che vendono prodotti biologici.

Per approfondire Ecco un prodotto ecologico ed economico con cui potreste pulire la casa

Rimedi fai da te: il bicarbonato può curare l’acne?