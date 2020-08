Rimedi fai da te: il bicarbonato di sodio può curare l’acne? Quando si usa quest’ultima parola, non ci si dovrebbe riferire alle piccole imperfezioni che, di tanto in tanto, possono fare capolino anche sul viso di un adulto. Infatti, l’acne è una vera e propria malattia della pelle, che necessita di essere curata in quanto tale. Sapevi che colpisce circa l’80% degli adolescenti dai 14 ai 16 anni? Come sempre in questi casi, la Redazione di Proiezionidiborsa raccomanda di rivolgersi ad uno specialista invece di affidarsi a trattamenti fai da te. Si ricorda infatti che quest’articolo ha uno scopo informativo e non scientifico.

Rimedi fai da te: il bicarbonato di sodio può curare l’acne?

Secondo una diceria molto diffusa, il bicarbonato di sodio sarebbe un ottimo rimedio contro l’acne. Questo grazie alla sua presunta capacità di ridurre il sebo in eccesso e di asciugare i brufoli. In realtà, questo non è mai stato scientificamente provato.

Da dove può essere nata questa falsa convinzione? Ad azzardare un’ipotesi si rischia di dire una sciocchezza. A quanto pare, tuttavia, alcuni dermatologi consigliano spesso di applicare un impacco di acqua e bicarbonato per alzare il pH della pelle e renderla così ostile alla sopravvivenza della candida. Ciò non vuol però dire che possa sempre ed in ogni caso essere utilizzato per la pelle, anzi! In questo modo si altera infatti il pH della pelle del viso, creando cambiamenti nella flora cutanea e favorendo la proliferazione di alcuni germi.

Quindi, sicuramente si può utilizzare il bicarbonato di sodio in tanti modi, ma non come rimedio per l’acne. Neanche diluendolo con l’acqua, come si fa spesso: non funziona e basta!

Non solo il bicarbonato, ma anche il dentifricio e il lievito di birra!

Un altro dei rimedi spesso consigliati contro l’acne è il dentifricio. Sfatiamo un altro falso mito: neanche questo funziona! Un risultato ancora peggiore si ottiene con l’applicazione del lievito di birra.

Cosa raccomandano gli esperti?

Gli esperti di Dermatologia di Humanitas Medical Care ricordano che ”non esistono cure miracolose” e che i cicli di trattamento dell’acne possono durare dalle ”tre settimane ai sei mesi”.

Questo era Rimedi fai da te: il bicarbonato di sodio può curare l'acne?