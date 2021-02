La cucina come sappiamo bene è una delle stanze di casa in cui passiamo più tempo. Ogni giorno infatti cuciniamo per noi e per la nostra famiglia, e di conseguenza utilizziamo moltissimi accessori e strumenti propri di questo ambiente della casa. Ovviamente essendo necessari, quando li acquistiamo cerchiamo sempre quelli più vantaggiosi. Parliamo dunque di accessori e utensili che, anche costando poco, si presentano come efficaci e utili.

Alcuni più di altri

Non dobbiamo inoltre dimenticare che gli strumenti della cucina non hanno la stessa valenza di quelli che, ad esempio, abbiamo nel bagno. Qualsiasi accessorio e utensile che usiamo infatti tocca il cibo che mangiamo. È quindi molto importante essere quasi maniacali nella pulizia di questi strumenti. Altrimenti rischiamo di incorrere in spiacevoli inconvenienti che, alle volte, possono anche rivelarsi pericolosi. Prime fra tutti rischiamo infezioni di vario tipo, ma non solo. A tal proposito, dobbiamo fare attenzione a questo utensile da cucina che usiamo quotidianamente ma è potenzialmente pericoloso.

La paletta di gomma

La paletta o spatola di gomma è un utensile usato da moltissime persone in cucina. È infatti molto comodo sotto tanti punti di vista, soprattutto nella preparazione di creme e, dunque, di dessert. Scegliere un accessorio in gomma è sicuramente una scelta dettata dal risparmio. È importante però sapere che questo strumento, per alcuni, rappresenti uno degli utensili meno puliti dell’intera cucina. Questo perché la gomma diventa rapidamente preda di moltissimi germi. Ci eravamo già occupati in passato di un altro strumento e di alcune sue componenti che, come possiamo vedere cliccando qui, danno casa a moltissimi batteri.

Ugualmente la paletta di gomma, se non igienizzata quotidianamente, presenta lo stesso problema. Raccomandiamo dunque, prima di utilizzarla e di servirsi del suo utile aiuto, di effettuare prima e dopo l’uso un’attentissima pulizia. Altrimenti rischiamo di incorrere in problemi e inconvenienti spiacevoli e, ahimè in alcuni casi, anche pericolosi. La paletta infatti andrà a contatto con gli alimenti che da lì a poco andremo ad ingerire. È dunque scontato sottolineare come i batteri e i germi si sposterebbero sulle nostre pietanze, provocando infezioni ed altri disturbi. Dunque attenzione a questo utensile da cucina che usiamo quotidianamente ma è potenzialmente pericoloso.