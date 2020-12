Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Attenzione a questa bevanda che tutti assumono ma che può essere dannosa per la tiroide. Scegliere di mangiare, o di bere, un alimento piuttosto che un altro non è solamente una scelta di gusto o di abitudine. È importante sapere che la dieta alimentare che si segue può incidere moltissimo sul nostro stile di vita. Una dieta sana può regalarci moltissimi anni in più da vivere, come al contrario fare scelte sbagliate a tavola potrebbe essere fatale. Mangiare cibi dannosi per diversi anni può provocare moltissime malattie e disturbi, alle volte gravi. Proprio per questo è necessario sottolineare come mangiare alimenti sani e che donano benefici al nostro corpo sia la prima arma che abbiamo per proteggerci.

I benefici alla salute

Siamo quel che mangiamo. Può sembrare una frase scontata ma non esiste niente di più vero. La nostra aspettativa di vita e la nostra salute dipendono in gran parte da cosa mangiamo. La dieta mediterranea è famosa in tutto il mondo per essere una delle più salutari e consigliate. Questo perché contiene moltissimi alimenti che donano incredibili benefici alla salute. Dalla verza al carbone vegetale, la lista è veramente lunga.

Come però esistono sostanze in grado di proteggerci da disturbi, ne esistono alcune in grado di alzare le probabilità che questi si presentino. In questo articolo sveliamo un alimento che, sebbene sia consumato tutti i giorni da un italiano su tre, è molto dannoso soprattutto se si esagera.

In particolare, è sconsigliato se si soffre di un diffusissimo disturbo, ovvero l’ipotiroidismo. Vediamo dunque perché bisogna fare attenzione a questa bevanda che tutti assumono ma che può essere dannosa per la tiroide.

Il pericolo di bere troppo caffè

Tutti sanno che, per quanto dia molta energia per iniziare la giornata, bere troppo caffè è un’azione molto pericolosa. Dal deterioramento dello smalto dentale a problemi che possono insorgere a livello sia cardiaco che epatico, i disturbi che si rischiano solo molti.

Oltre a tutto questo, bisogna stare molto attenti al consumo di caffè se si soffre di problemi alla tiroide. Infatti è emerso in diversi studi come vi potrebbe essere un’interferenza tra il caffè e l’assunzione dell’ormone della levotiroxina. Sembra infatti che la bevanda non permetta al nostro corpo di assumere appieno i benefici della compressa.

Proprio per questo gli esperti consigliano di bere caffè solamente dopo un’ora dall’assunzione del farmaco e non prima.

Rimane il fatto che non berlo sarebbe ancora più indicato.

Esistono infatti molte alternative in grado di dare la stessa quantità di energia. Per evitare di rendere la cura non del tutto efficace, e per non incontrare problemi di altra natura, si consiglia di assumerlo con molta moderazione.