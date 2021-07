È sicuramente arrivata a tutti una di quelle divertenti immagini in movimento. Magari con una didascalia simpatica o una citazione famosa impressa come sottotitolo. Per un augurio di compleanno, per prendere in giro in modo simpatico un amico, o semplicemente per descrivere una situazione. E ci saremo sicuramente chiesti come crearne una tutta nostra da un nostro video preferito. Oggi lo Staff di ProiezionidiBorsa spiegherà come crearne una in poche mosse.

Cos’è una GIF?

Il nome è un acronimo che sta per “Graphics Interchange Format”. Un formato di file immagini animate ormai molto in voga su internet. Basterà fare una ricerca su Google utilizzando una parola chiave seguita dall’acronimo gif per trovarne migliaia. Di solito le più diffuse sono quelle di citazioni o scene di film e serie televisive diventate ormai un cult.

Ecco un metodo semplice e veloce per creare una GIF da un video

Ma se proprio non riusciamo a trovare la GIF che ci serve, possiamo crearla direttamente noi. Il procedimento è semplicissimo e non serve essere esperti di computer. Prima di tutto useremo il database più grande al mondo di video. Ovviamente parliamo di YouTube.

Apriamo YouTube e andiamo sulla pagina del video che ci interessa e da cui vogliamo creare la GIF animata. Ora nella barra indirizzi del nostro browser dobbiamo digitare la parola “gif” prima della parola “youtube”.

Avremo un nuovo indirizzo del tipo “gifyoutube.com/watch”. Clicchiamo invio e si caricherà una nuova pagina. Aspettiamo che il sito carichi tutto il video. Una volta terminato il processo possiamo scegliere la parte che ci interessa per creare la GIF. Sulla barra in basso possiamo scegliere il minuto che vogliamo.

Ora non ci resta che cliccare sul tasto in alto a destra “Create Gif”. Inserire un nome se vogliamo e cliccare su “Next”. E in un attimo avremo i link che ci servono per inviare la nostra GIF personalizzata. O scaricarla sul nostro PC!

Quindi, ecco un metodo semplice e veloce per creare una GIF da un video. Il sito ci permette anche di modificarla, inserire una didascalia o ritagliarla. Ma se non siamo molto esperti, questo procedimento è l’unica cosa che ci serve. E siamo pronti ad inviare ai nostri amici le nostre GIF personalizzate!

Approfondimento

