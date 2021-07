Il melone è uno dei frutti più apprezzati dal grande pubblico. Con l’arrivo dell’estate in molti si cimentano in ricette utilizzando questo frutto.

Dal più conosciuto prosciutto e melone sino a bevande dissetanti è uno dei veri protagonisti della stagione estiva.

In un precedente articolo si era spiegato al Lettore come preparare un succo a base di melone, kiwi e limone (consultare qui).

Il melone è un frutto dalle proprietà antiossidanti ricco di vitamina C, ottimo per sostenere il sistema immunitario. Inoltre, l’apporto calorico di questo frutto è davvero modico.

Per questo motivo il melone può diventare protagonista di tutti i pasti della giornata, dalla colazione alla merenda sino alla cena.

Molte volte ci si trova di fronte a diverse varietà di melone al supermercato o dal fruttivendolo.

Come orientarsi di fronte a tutta questa scelta?

Varietà

La varietà di meloni più diffusa in Italia è la Cantalupo, si trova facilmente al supermercato e dal fruttivendolo.

Le dimensioni di questo melone sono medie e la buccia appare ruvida al tatto. La polpa di questa varietà è di colore giallo arancio dal sapore dolce e aromatico.

Il nome di questa varietà deriva dal fatto che furono portati in dono dai missionari asiatici al castello pontificio di Cantalupo.

Molto diffuso, poi, anche il melone retato, ovale e di medie dimensioni con una polpa di colore giallo verde e una buccia striata.

È un melone molto semplice da coltivare dal momento che resiste anche ai climi più rigidi.

Da ultimo, tra i meloni che si possono trovare facilmente abbiamo quello d’inverno, giallo dalla buccia liscia e polpa di colore giallo chiaro. Al contrario degli altri è un melone poco profumato.

I trucchi della nonna per scegliere il melone più succoso senza fare errori

Quando si decide di acquistare un melone si accetta il rischio di portare a casa un frutto non perfetto. Riconoscere un melone completamente maturo non è un’impresa semplice ma qui si cercherà di dare qualche consiglio al Lettore per non sbagliare.

Il trucchetto che, forse, tutti conoscono è quello di bussare delicatamente sulla buccia del melone. Un suono sordo indicherà un melone maturo al punto giusto, in caso contrario non sarà ancora giunto a maturazione.

Un altro modo per riconoscere un buon melone, poi, è legato al suo profumo che deve essere dolce. Se dovesse emanare un odore simile ad alcool se ne sconsiglia l’acquisto dal momento che sarà un frutto troppo maturo.

Solitamente, i meloni maturi si presentano alla vista con una forma regolare, senza malformazioni e dovranno essere pesanti.

Per quanto riguarda la colorazione meglio evitare quelli che virano al bruno, segno del fatto che la fermentazione è vicina.

Stagionalità

Il fattore più importante di tutti, poi, è la stagionalità.

Infatti, molti dimenticano che i meloni sono disponibili da giugno sino a settembre.

Comprarli prima o dopo significa non rispettarne la stagionalità e questo comporterà l’acquisto di prodotti non perfetti.

Ecco, quindi, i trucchi della nonna per scegliere il melone più succoso senza fare errori.