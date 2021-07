Durante l’estate è facile ricadere nella solita vecchia routine. Stessa località marittima, stesse spiagge, stesso ristorantino frequentato ormai da tempi immemori. Per quanto rimanere nella propria comfort-zone possa dare un certo senso di serenità, a volte vale la pena provare qualcosa di nuovo e inaspettato.

Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo e abbiamo deciso di presentare ai nostri Lettori alcune piccole avventure veramente particolari. Infatti, queste esperienze in barca sono veramente capaci di rendere le nostre vacanze estive indimenticabili. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Vivere il mare è ancora possibile grazie a queste stupende esperienze

Moltissime presone scelgono ogni anno di vistare la Sardegna per passare delle vacanze all’insegna del relax e della tranquillità. Eppure non tutti sanno questa isola ha da offrire molto di più che spiagge dorate e acque cristalline. Ad esempio, nella località di Cala Gonone è possibile affittare un gommone in modo da potersi godere una giornata all’insegna della libertà più assoluta.

Sarà così possibile visitare le bellissime cale che costellano il golfo di Orosei, fermandosi anche a visitare la Grotta del Fico. Se invece si vorranno visitare le bellissime Grotte del Bue Marino sarà necessario prenotare un’esplorazione in gommone in compagnia di uno skipper.

Se poi si fosse interessati a vivere un’avventura all’ombra di un antico e bellissimo borgo sardo sarà necessario spostarsi nell’area settentrionale dell’isola.

Qui sarà possibile trovare Castelsardo, piccolo centro abitato dominato da un castello fondato nel 1100 circa. Qui sarà possibile scoprire il mare più “vero”, imbarcandosi in un peschereccio e passando la giornata in compagnia dei pescatori della zona.

Ci si potrà far svelare i segreti delle coste e godersi in tutta tranquillità le acque incontaminate della zona. Una volta finita questa piccola avventura sarà infine possibile visitare il centro storico della città, perdendosi nelle vie antiche e godendosi la cucina locale.

