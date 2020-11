Avere le cimici in casa può essere davvero fastidioso. E, soprattutto, può diventare un vero e proprio disagio per chi ne è terrorizzato. Ed eliminarle può risultare fortemente complicato. Questo a causa dell’odore sgradevole che emanano quando vengono uccise. Perciò, si tratta di una bella gatta da pelare. C’è però un modo efficace per sbarazzarsene, e consiste in pochi e semplici passaggi. Ecco un metodo portentoso per liberarsi delle cimici in un solo minuto. Serviranno solo dell’acqua, un po’ di detersivo per i piatti, un barattolo di vetro e un bastoncino del gelato.

Per prima cosa, bisogna preparare il barattolo

Vediamo come liberarci delle cimici per casa una volta per tutte. Il primo passaggio da attuare sarà quello di prendere il barattolo di vetro e riempirlo di acqua. Ora, si dovrà aggiungere al liquido del detersivo per i piatti. Quest’ultimo dovrà arrivare fino in fondo al barattolo, toccandone la base. E adesso è il momento di mescolare il tutto, fino a che non si avrà una miscela omogenea.

Ecco cosa fare quando si vede una cimice

Se si vede una cimice girare per casa, la prima cosa da fare è prendere il barattolo e il bastoncino del gelato. Ora, bisognerà avvicinarsi all’insetto molto lentamente, cercando di spingerlo con il bastoncino verso il barattolo. Basterà poi chiudere quest’ultimo per risolvere totalmente il problema e non avere più questi insetti in giro per casa. Ed ecco il metodo portentoso per liberarsi delle cimici in un solo minuto!

Altro metodo molto efficace sarà quello di seguire gli stessi passaggi, ma con un barattolo vuoto. In questo modo, infatti, si potrà liberare la cimice all’aria aperta se si vuole, senza ucciderla. Ma, quando lo si fa, bisogna stare attenti. Questi insetti, infatti, sono velocissimi e soprattutto volano. Per questo potrebbero rientrare in casa in un secondo!

Approfondimento

Perché le cimici puzzano?