Ecco quando è possibile contestare una multa per eccesso di velocità di uno scout speed

Le multe per eccesso di velocità rientrano sicuramente tra quelle più salate. Vediamo, quindi, quando è possibile contestare una multa per eccesso di velocità.

Accade, infatti, che anche i più attenti e rigorosi guidatori possano cascare nel tranello dei nuovi rilevatori mobili di velocità.

Che aspetti? Scopri il trading coi CFD con iBroker

con una demo gratuita con dati in tempo reale e perfettamente funzionante Provala subito!

Che cos’è lo “scout speed”

Infatti, esiste un tipo di autovelox, detto “scout speed”, che non è fisso, ma appunto mobile.

Lo “scout speed” viene montato, dunque, all’interno di una volante della Polizia così da riuscire a fotografare i veicoli in eccesso di velocita provenienti da entrambe le carreggiate. Sia di giorno che di notte.

Ecco, quindi, che è quasi impossibile scovarli. E anche rallentare in prossimità degli stessi. Inoltre, e questo è stato motivo di intense polemiche, almeno in assenza di giustificati motivi, l’autore del reato non deve essere immediatamente contestato.

Ciononostante, anche per lo “scout speed” valgono alcune limitazioni, forse meglio chiamarle regole, volte a tutelare i conducenti. Infatti, nel mancato rispetto delle stesse, sarà possibile fare ricorso e rendere nulla la sanzione.

In altre parole, il mancato rispetto di determinate regole ci chiarisce quando è possibile contestare una multa per eccesso di velocità di uno “scout speed”.

Regole obbligatorie

La mancanza di segnaletica. Come per i normali autovelox, è necessario segnalare la presenza anche degli “scout speed”. In altre parole, se lungo la strada dove viene registrata la sanzione non è stata apposta segnaletica, o non è stata apposta con il rispetto delle dovute distanze, allora la sanzione sarà nulla.

Indicazioni del kilometro e della taratura. Nella sanzione deve essere indicato, poi, il kilometro esatto a cui è avvenuta l’infrazione. Se questo dato dovesse mancare, allora ricorrono gli estremi per il ricorso. Lo stesso vale anche nei casi in cui nel Verbale non compaiono informazioni circa l’avvenuta taratura dell’autovelox.

Infine, come accennato sopra, nel Verbale bisogna specificare il motivo per cui non è stato possibile effettuare una contestazione immediata. Se questa informazione dovesse mancare il conducente può contestare la multa.

Dunque, abbiamo cercato di fornire informazioni utili su quando è possibile contestare una multa per eccesso di velocità di uno “scout speed”.