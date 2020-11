Cucinare una torta perfetta non è assolutamente un gioco da ragazzi. Bisogna seguire dei passaggi molto precisi e bisogna farlo senza distrazioni o errori. Una piccola mancanza, infatti, potrebbe distruggere il dolce in meno di un secondo! Per fortuna, però, ci sono dei piccoli segreti che assicureranno la buona riuscita della torta. E sono facilissimi da seguire. Perciò, ecco i 3 segreti fondamentali da conoscere per cucinare una torta a regola d’arte.

Il forno va sempre scaldato prima di mettere dentro il dolce

Il primo consiglio, e forse il più importante, è quello di riscaldare il forno prima di mettere a cuocere il dolce. Questo, infatti, permetterà all’impasto di crescere in modo omogeneo e uniforme. Basterà settare il forno sui 180°. E poi bisognerà controllare quando sarà abbastanza caldo da poter accogliere la torta.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Non bisogna mai aprire il forno durante la cottura della torta

Un vizio che tutti hanno è quello di aprire in continuazione il forno mentre cucinano qualcosa. Ma non c’è nulla di più sbagliato, soprattutto con le torte! Così facendo, infatti, la torta potrebbe non lievitare nel modo corretto. E il risultato sarebbe scontato: una torta bassa e poco soffice. Dunque, ciò che si deve fare, è aspettare e aprire il forno solo ed esclusivamente quando mancano 5 minuti al termine della cottura.

Bisogna sempre cucinare le uova solo quando sono a temperatura ambiente

È fondamentale, per la buona riuscita della torta, togliere le uova dal frigo molto prima di cominciare a cucinare. Questo cibo, infatti, va usato per fare l’impasto delle torte solo ed esclusivamente quando è a temperatura ambiente. Infatti, le uova fredde impiegano molto più tempo a mescolarsi con gli altri ingredienti. E la conseguenza è molto semplice: la torta sarà poco soffice e morbida.

Inoltre, rimanendo in tema uova, queste possono essere usate al posto del lievito. Basterà, infatti, sfruttare gli albumi montandoli a neve. Questo renderà l’impasto alto e morbido!

Dunque, ecco qui i 3 segreti fondamentali da conoscere per cucinare una torta a regola d’arte.

Approfondimento

Un dessert che avvolge il palato che lascerà stupiti ospiti e familiari