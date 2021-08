Dopo quasi un anno di attesa, pare sia giunto il momento che molti stavano aspettando. Stando alle dichiarazioni rilasciate dal presidente dell’INPS, Pasquale Tridico, infatti, mancherebbero ormai pochi giorni all’uscita del prossimo concorso. Si tratta di un importante concorso pubblico in arrivo con ben 1.858 assunzioni a tempo indeterminato.

Il bando di concorso era stato inizialmente deliberato ad ottobre 2020, ma per le varie vicissitudini dell’ultimo anno era stato rimandato diverse volte. Finalmente, però, le dichiarazioni dello stesso Presidente lasciano pochi dubbi. Il bando dovrebbe finalmente vedere la luce nella seconda metà di agosto.

Ecco cosa prevede il bando

Stando al bando deliberato nel 2020, che con ogni probabilità dovrebbe mantenersi invariato, il concorso selezionerà 1.858 consulenti della protezione sociale. Queste figure saranno inquadrate nell’area C, posizione economica C1. Questo si traduce in uno stipendio lordo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 1.700 euro al mese. I fortunati vincitori saranno assunti a tempo pieno e indeterminato.

Non sono però da escludere modifiche migliorative al bando, come accaduto per questo importante concorso in cui sono state previste più assunzioni rispetto al bando originario.

Ecco un importante concorso pubblico in arrivo con ben 1.858 assunzioni a tempo indeterminato

Il concorso dovrebbe rivolgersi ai laureati in discipline economiche, giuridiche, politiche e amministrative. L’elenco completo è consultabile nel bando deliberato nel 2020. Le variazioni più probabili rispetto al bando originario dovrebbero però riguardare le prove del concorso.

Il bando prevedeva due prove scritte e una orale. Tuttavia, considerate le recenti disposizioni previste col D.L. 44/2021, è probabile che ci saranno ulteriori snellimenti della procedura. Stando al Decreto, il concorso dovrebbe prevedere una sola prova scritta ed eventualmente una orale. Le prove dovrebbero svolgersi in più sedi decentrate e mediante l’utilizzo di strumenti informatici.

Per chi volesse cominciare a prepararsi per questo importante concorso, ecco qualche utilissimo consiglio.