Oggi è il giorno della festa della mamma e molti di noi lo trascorreranno assieme alle proprie mamme. Per festeggiare questa ricorrenza possiamo pensare ad un bel mazzo di fiori oppure a questo dolce speciale.

Ma a parte regali e dolci possiamo pensare di festeggiare in un modo un po’ insolito, magari guardando un bel film tutti assieme. Oggi noi vogliamo consigliare la visione di un film davvero speciale che tutti dovrebbero rivedere nel giorno della festa della mamma.

Un film molto particolare di un regista che conosce le donne come nessun altro

Oggi parliamo di un film davvero speciale, che in molti conoscono e che secondo noi sarebbe l’ora di rivedere.

Questa pellicola è del famosissimo regista spagnolo Pedro Almodovar e narra una storia familiare tanto complessa quanto particolare.

Stiamo parlando di “Tutto su mia madre”, capolavoro del regista spagnolo che gli valse l’Oscar.

Manuela perde improvvisamente il giovane figlio Esteban in un incidente. Dopo questo dramma ritorna a Barcellona, città in cui ha trascorso la giovinezza ricca di incontri e di avventure, sulle tracce di un altro Esteban, suo ax amante ed amico.

A Barcellona incontra vecchie amiche, e continua a ricercare l’uomo che nel frattempo ha cambiato sesso ed è diventato Lola.

Ecco un film davvero speciale che tutti dovrebbero rivedere nel giorno della festa della mamma

Nel frattempo stringe amicizia con l’attrice Huma, e inizia a lavorare a teatro con lei, in seguito all’abbandono improvviso dell’attrice co-protagonista.

In seguito alla morte per parto dell’amica Rosa, Manuela resta con il neonato di cui si prenderà cura e che adotterà come madre.

Il film è dedicato a tutte le attrici, alle donne e alle madri. E in effetti l’intero film è un omaggio alle donne e alle madri e alla loro forza d’animo.

Le donne di Almodòvar sono tutte coraggiose, generose e nonostante gli errori rimangono fedeli a loro stesse.

Il nostro consiglio è di rivedere questo classico della storia del cinema, per emozionarsi ancora una volta assieme a questi personaggi unici.